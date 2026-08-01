„Candidații care au obținut o notă suficientă pentru a fi admiși vor fi convocați din nou pentru un «examen de control» cu prezență fizică”, a declarat rectorul Eduardo Lomeli, prezentând în avans scuzele sale „tuturor candidatelor și candidaților care au fost admiși și care au avut un comportament ireproșabil”, potrivit Agerpres.

„Însă acest lucru este necesar pentru a aduce o certitudine și pentru a garanta echitatea accesului”, a adăugat el. Scandalul a costat-o postul de secretar general al universității pe Patricia Davila, care și-a prezentat demisia, iar înlocuitorul ei a fost anunțat deja de Universitatea Națională Autonomă (UNAM).

UNAM este cea mai prestigioasă universitate din Mexic, iar sigla sa apare pe CV-urile multor personalități din această țară, precum președinta Claudia Sheinbaum, care a făcut un masterat de inginerie energetică în cadrul acestei universități, în anii 1980.

Examenul s-a desfășurat online pentru prima dată

Pentru prima dată, proba de admitere s-a desfășurat în acest an în fața unei camere video și a unui microfon pornit. Un supraveghetor putea să îi ceară oricărui student să pivoteze camera video în încăperea sa pentru a verifica dacă acesta nu trișează, a dezvăluit o jurnalistă de la AFP care a participat la examen.

Universitatea a utilizat, de asemenea, un sistem de inteligență artificială (AI) pentru a îi supraveghea pe candidați.

Însă performanțe excepțional de ridicate au fost constatate în facultăți precum cea de Medicină și, după o anchetă, analiza a arătat că procentul candidaților care au obținut 100 de răspunsuri corecte la acea probă a crescut de la o medie de 3,5% în decursul ultimilor cinci ani la 16,3% în urma acestei sesiuni.

Acest rezultat a alimentat suspiciuni legate de existența unor candidați care au trișat și care ar fi putut utiliza AI, deși comisia de anchetă nu a ajuns la o concluzie clară în această privință.

Au fost descoperite mai multe nereguli

Un consultant în securitate cibernetică, Dario Vargas, consideră că „platformele nu erau pregătite” pentru un astfel de examen la care s-au prezentat aproape 159.000 de candidați.

Astfel, a fost posibilă o ocolire a controalelor grație unor întreruperi ale conexiunii la internet provocate de descărcarea unor fișiere voluminoase și, după părerea sa, a existat „o lipsă de pregătire logistică și tehnologică în fața unei provocări atât de importante”.

Cazuri de furt de identitate, de utilizare a telefoanelor mobile și de prezență a altor persoane care îi ajutau pe candidați au fost detectate, de asemenea, în timpul examenului, a declarat Eduardo Barzana, președintele comisiei de anchetă.

Sesiunea de reexaminare îi va include și pe candidații care, eventual, nu au fost selectați din cauza acestor nereguli. „Universitatea ia apărarea celor care chiar au studiat cu adevărat”, a salutat această decizie Dana Romero, o studentă care se pregătește pentru a deveni chirurg stomatolog.