Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, va fi ceaţă şi vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, în localităţi din judeţele Covasna şi Harghita, iar până la ora 9:30, în judeţele Suceava şi Vaslui, unde condiţiile locale vor determina formarea gheţuşului.

Tot până la ora 9:30 se vor semnala fenomene similare în localităţi din judeţele: Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea şi Iaşi.Municipiul Bucureşti se va afla sub avertizare Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă până la ora 9:00.

Ceaţa va persista tot până la aceeaşi oră în localităţi din judeţele: Constanţa, Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Gorj, Olt, Dolj şi Mehedinţi.

În unele judeţe, în funcţie de condiţiile locale, se poate forma gheţuş.Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. 

Vremea azi, 13 februarie 2026. Temperaturi neobișnuit de ridicate în aproape toată țara
