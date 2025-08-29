Cod galben de caniculă și disconfort termic în trei județe. Temperaturile urcă până la 37 de grade. Hartă

Vremea
29-08-2025 | 07:47
canicula
Shutterstock

Judeţele Timiş, Arad şi Bihor se vor afla vineri sub Cod Galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, între orele 12:00 şi 21:00, în zonele menţionate vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime în aceste zone vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade Celsius.

Prognoza ANM emisă pentru ultima săptămână din august şi prima din septembrie arată o vreme caldă la nivelul întregului teritoriu, cu valori termice maxime ce vor oscila între 34 şi 36 de grade, în Banat, Crişana şi Muntenia, în timp ce ploile vor apărea cu totul izolat, cu probabilitate mai mare după data de 3 septembrie.

Sursa: Agerpres

Etichete: cod galben, anm, vremea,

Dată publicare: 29-08-2025 07:47

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
Citește și...
Sezon dificil pe litoralul românesc în acest an. Unele hoteluri închid mai devreme din cauza rezervărilor scăzute
Stiri Turism
Sezon dificil pe litoralul românesc în acest an. Unele hoteluri închid mai devreme din cauza rezervărilor scăzute

După un sezon dificil în care multe hoteluri nu au reușit să-și ocupe toate camerele, unii proprietari au decis să închidă devreme. Deși pe litoral vremea se anunță frumoasă și caldă, mulți nu își mai permit să țină personalul și să plătească facturile.

Cum va fi vremea în ultimele zile de vară. Prognoza ANM pentru sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie
Vremea
Cum va fi vremea în ultimele zile de vară. Prognoza ANM pentru sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie

Ultima săptămână din luna august şi prima din septembrie vor aduce, în general, o vreme caldă la nivelul întregului teritoriu, cu valori termice maxime ce vor oscila între 34 şi 36 de grade.

ANM a anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în luna septembrie
Vremea
ANM a anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în luna septembrie

Ultimele două săptămâni din august vor aduce temperaturi ușor mai scăzute decât normalul perioadei, iar începutul lui septembrie va fi mai cald decât de obicei în sudul și vestul țării, potrivit prognozei pe patru săptămâni.

Recomandări
„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial
Stiri Politice
„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Guvernul a decis împărțirea Pachetului 2 de măsuri fiscale în pachete mai mici de teama Curții Constituționale. În consecință, își va asuma pe rând, în aceeași zi, șase proiecte de lege în Parlament.

Coaliția PSD-PNL-USR, „scoasă la tablă” de FMI. Experții Fondului vin să verifice măsurile luate pentru a salva bugetul
Stiri Economice
Coaliția PSD-PNL-USR, „scoasă la tablă” de FMI. Experții Fondului vin să verifice măsurile luate pentru a salva bugetul

O misiune a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

FCSB - Aberdeen 3-0. ”Roș-albaștrii” s-au calificat en-fanfare în faza principală a Europa League. Câți bani au încasat
Stiri Sport
FCSB - Aberdeen 3-0. ”Roș-albaștrii” s-au calificat en-fanfare în faza principală a Europa League. Câți bani au încasat

După „thriller”-ul din Scoția, cu Aberdeen, încheiat 2-2, FCSB s-a dezlănțuit pe Arena Națională și s-a impus cu 3-0 după un meci entuziasmant. Meciul a fost transmis în direct la PRO TV și pe VOYO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 August 2025

41:57

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59