Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi atenţionări Cod galben de caniculă, valabile joi şi vineri, în peste jumătate din ţară, inclusiv în Bucureşti.

Potrivit meteorologilor, joi, între orele 12:00 - 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul şi în sudul Olteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cel mai cald în regiunile vestice.

De asemenea, vineri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, valul de căldură va continua să se manifeste în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat

Ana Tepsanu

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în regiunile vestice şi nord-vestice şi, izolat, în cele sudice şi sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice şi sud-vestice.

ANM precizează că, sâmbătă, 16 august, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula şi disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul şi local în centrul ţării.

București, sub Cod galben de caniculă

Municipiul Bucureşti se va afla, joi şi vineri, sub atenţionare Cod galben de vreme deosebit de caldă, valorice termice maxime urmând să ajungă chiar şi la 36 de grade Celsius, în cursul zilei de vineri, conform prognozei de specialitate.

Astfel, joi, de la prânz până la ora 21:00, în Capitală, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade.

