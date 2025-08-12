Cod galben de caniculă în mai multe zone ale țării. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12:00 – 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.

„Miercuri (13 august) în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, anunţă meteorologii.

ANM

Potrivit acestora, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade.

Conform ANM, săptămâna aceasta valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice şi sud-estice, iar în rest se vor situa peste cele normale, mai ales în vestul teritoriului.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

