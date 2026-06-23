Pe o stradă din nordul oraşului Craiova, mai mulţi şoferi au rămas captivi în mijlocul unui lac, format după ploile abundente.

Șofer: „A ta a rămas în mijloc acolo?”

Șofer: „Da. Mica Veneție de la Craiova.”

Potrivit măsurătorilor făcute la staţia hidrologică Albeşti, în zonă au căzut 58 de litri de apă pe metru pătrat! Aproape cât media pe toată luna iunie. Pe unele şosele apa avea peste o jumătate de metru. Canalizarea nu a mai făcut faţă.

În zonă a fost Cod portocaliu de furtună, însă pentru că nu a bătut vântul nu a mișcat norii de ploaie. Din această cauză au fost precipitații abundente într-o perioadă scurtă de timp.

Meteorologii explică formarea furtunilor

Mietta Colan, meteorolog previzionist la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Craiova: „Ne-am aflat sub influența unei mase de aer tropical cu un conținut ridicat de umezeală. Circulația aerului a fost lentă. Precipitațiile au căzut pe o perioadă mai îndelungată doar pe zona Craiovei și zona limitrofă.”

Şi la Sibiu s-a blocat canalizarea. Apa a ajuns în zeci de gospodării și subsoluri.

Și într-un sat din județul Covasna, ploaia torențială a făcut prăpăd, după ce mai multe pâraie au ieșit din matcă. Șuvoaiele au adus în curți lemne și aluviuni din pădure.

Mietta Colan, meteorolog previzionist la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Craiova: „Nu excludem ca astfel de fenomene pe perioada verii să mai apară, la Craiova sau în alte zone ale Olteniei și nu numai.”

În schimb, marți, 15 judeţe din nord-vest și sud-est sunt sub Cod galben de temperaturi ridicate.