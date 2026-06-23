Guvernul Adrian Veştea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi "pentru" şi 23 de voturi împotrivă. Pentru ca Guvernul să fie învestit era nevoie de votul favorabil a cel puţin 233 de parlamentari.

Iată cum a reacționat presa din Ungaria, după votul de luni din Parlamentul României:

Hirado: „Parlamentul român a respins luni seara, în cadrul unui vot de încredere, formarea guvernului propus de candidatul la funcția de prim-ministru Adrian Vestea, alcătuit din politicieni social-democrați și liberali.

Pentru a fi investit, guvernul ar fi avut nevoie de sprijinul a mai mult de jumătate dintre deputați și senatori, adică 233 de parlamentari, însă Cabinetul Vestea a fost votat de doar 189 de parlamentari, 23 votând împotrivă.

Adrian Vestea, care a deținut anterior funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal (PNL), a fost însărcinat de președintele Nicușor Dan să formeze un guvern, fără a consulta PNL-ul.

PNL s-a distanțat de politicienii liberali propuși pentru cabinetul „Veștea”.

După ce partidele care alcătuiesc actualul guvern interimar – Partidul Național Liberal (PNL), Alianța Salvați România (USR) și Alianța Democratică a Maghiarilor din România (RMDSZ) – au decis să nu acorde votul de încredere guvernului lui Adrian Vestea, Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR), de extremă dreapta, ar fi fost necesară pentru instalarea cabinetului. Cu toate acestea, AUR a anunțat că nu va ajuta la venirea la putere a unui guvern care nu cooperează deschis cu ea. Deputații AUR au părăsit sala de ședințe înainte de vot”.

„Candidatul la funcția de prim-ministru nu a fost ales”

Portfolio: „Criza se agravează în România: candidatul la funcția de prim-ministru nu a fost ales. Parlamentul român a respins luni seara, în cadrul unui vot de încredere, învestirea guvernului propus de candidatul la funcția de prim-ministru Adrian Veștea, format din politicieni ai partidelor social-democrat și liberal.

Adrian Veștea, care a deținut anterior funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal (PNL), a fost însărcinat de președintele Nicușor Dan să formeze un guvern fără a consulta PNL-ul. PNL-ul s-a distanțat de politicienii liberali propuși pentru Cabinetul lui Veștea.

După ce partidele care alcătuiesc actualul guvern interimar – Partidul Național Liberal (PNL), Alianța Salvați România (USR) și Alianța Democratică a Maghiarilor din România (RMDSZ) – au decis să nu acorde un vot de încredere guvernului lui Adrian Vestea, Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR), de extremă dreapta, ar fi fost necesară pentru instalarea cabinetului. Cu toate acestea, AUR a anunțat că nu va ajuta la venirea la putere a unui guvern care nu cooperează deschis cu ea. Deputații AUR au părăsit sala de ședințe înainte de vot.

Conform Constituției României, șeful statului poate dizolva Parlamentul și poate convoca alegeri anticipate în cazul în care Parlamentul respinge, de două ori consecutiv, învestirea guvernului condus de candidatul la funcția de prim-ministru desemnat de președinte”.