În sudul Europei și în zona Mediteranei, maximele pot ajunge la 40-44 de grade Celsius. Valul de căldură este alimentat de o masă de aer foarte cald care avansează dinspre nordul Africii și este favorizat de un sistem extins de presiune ridicată, poziționat deasupra bazinului mediteranean, scrie severeweather.eu.

Țările afectate

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Spania, Portugalia, sudul Franței, Italia și Peninsula Balcanică.

În Spania și Portugalia, temperaturile maxime de joi și vineri ar putea ajunge la 40-44 de grade Celsius în zonele centrale și sudice. În centrul și nord-estul Spaniei, valorile vor urca spre 40 de grade.

Căldura va persista și săptămâna viitoare în Peninsula Iberică, unde temperaturile ar putea rămâne în jurul pragului de 40 de grade.

Domul de căldură se va extinde și spre Franța. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în sudul și centrul țării, în special în regiunile din interior.

În sudul Franței, temperaturile se vor apropia din nou de 40 de grade, în timp ce în centrul țării vor ajunge la aproximativ 35 de grade. Nordul Franței și zona Benelux vor avea temperaturi mai moderate, de până la aproximativ 28-29 de grade.

În Marea Britanie, episodul de căldură va fi mai scurt și mai puțin intens. În sudul și centrul Angliei și în Țara Galilor sunt prognozate maxime de 25-29 de grade până duminică. În Irlanda și Scoția, temperaturile vor rămâne în jurul valorilor de 20-22 de grade.

Temepraturi de peste 40 de grade în Balcani

De vineri până luni, aerul foarte cald se va menține în zona Mediteranei și va avansa spre Europa Centrală și Balcani.

În Italia și în centrul Balcanilor, temperaturile vor ajunge la 38-41 de grade Celsius, iar în anumite zone din sudul Italiei și sudul Balcanilor sunt posibile valori de 40 de grade sau chiar mai ridicate.

Printre regiunile în care sunt prognozate cele mai ridicate temperaturi se numără Valea Padului și Toscana, precum și centrul Balcanilor și Grecia.

Meteorologii atrag atenția că episodul este neobișnuit de intens pentru începutul lunii septembrie, temperaturile urmând să fie cu aproximativ 10-14 grade Celsius peste mediile climatologice pentru această perioadă în unele zone.

Ce este „domul de căldură”

Fenomenul apare atunci când un sistem puternic de presiune ridicată se instalează deasupra unei regiuni extinse și rămâne blocat pentru mai multe zile.

Aerul cald este practic „capturat” sub această zonă de presiune ridicată. Pe măsură ce aerul coboară și se comprimă, acesta se încălzește suplimentar, iar temperaturile de la suprafață cresc foarte mult. Situația este agravată de nopțile foarte calde. În mai multe zone, temperaturile minime nu vor coborî sub 22-25 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că organismul nu va avea suficient timp să se răcorească.

Temperaturile ridicate și lipsa răcirii nocturne cresc riscul pentru persoanele vulnerabile, în special pentru vârstnici, copii și cei care suferă de afecțiuni agravate de căldură. De asemenea, muncitorii care își desfășoară activitatea în aer liber sunt expuși unui risc mai mare de probleme asociate temperaturilor extreme.

Căldura persistentă poate contribui și la creșterea riscului de incendii de vegetație, în special în regiunile montane afectate deja de secetă.

Modelele meteorologice indică o posibilă schimbare importantă a circulației atmosferice începând de săptămâna viitoare.

O masă de aer rece din Atlantic ar putea pătrunde în Europa de Vest și apoi să avanseze către centrul continentului. Aceasta ar însemna temperaturi mult mai scăzute, dar și posibilitatea apariției unor fenomene meteorologice severe și a unor perioade cu ploi.