Corespondent PROTV: „De miercuri, de la orele prânzului, vestul țării va fi sub un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și, izolat, caniculă. În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Joi însă, în aceste zone, temperaturile scad treptat și, spre finalul săptămânii, încep să apară ploile. Valori de până la 35 de grade vor mai fi, potrivit meteorologilor, vineri, în sud-vestul țării, izolat. În Capitală vor fi în jur de 30 de grade, temperaturi puțin mai mari decât normalul perioadei. O masă de aer cald care se află în zona Spaniei, în bazinul Mării Mediterane, se deplasează și spre țara noastră. Totuși, spre finalul săptămânii, temperaturile se apropie de normalul perioadei, valori între 20 și 27 de grade.”