Numele clasice rămân preferatele românilor, chiar dacă în ultimii ani au apărut multe inspirate din alte țări. Datele pentru 2026 arată însă că noua generație de părinți are noi preferințe: Matei și Eva-Maria sunt acum în top.

Într-o clasă cu 13 copii 5 poartă cele mai populare nume. De altfel, dacă privim la ultimii 20 de ani, cele mai multe certificate de naștere au fost completate cu prenumele Andrei și Maria. Andrei a fost cel mai frecvent prenume dat băieților, urmat de David și Alexandru. La fete topul este completat de Ana-Maria, Sofia-Maria și Andreea.

Numele tradiționale au rămas în preferințele părinților

Matei, David, Luca, Andrei sau Alexandru sunt printre numele care se regăsesc cel mai des în certificatele de naștere ale copiilor născuți în 2026, în România.

La fete, Maria rămâne în frunte, alături de variante precum și Eva-Maria, Sofia-Maria sau Anastasia-Maria. Clasamentul arată că, deși apar tot mai multe influențe internaționale, părinții continuă să aleagă nume clasice care au rămas populare de-a lungul generațiilor.

Specialiștii spun că alegerea numelui este influențată atât de tradiție, cât și de tendințele din societate, iar părinții caută adesea prenume care să fie sonore, ușor de pronunțat, dar să aibă și o semnificație.

Ionuț Geană, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti" al Academiei Române/Facultatea de Litere: Dacă ne uităm la cele două topuri, constatăm că sunt aceleași, primele 5 în top au jonglat între ele. Constatăm că sunt majoritatea de tradiție biblică, explicația fiind spațiul socio-cultural în care ne aflăm. În ultima vreme au început sa reapară numele din vechiul testament care într-o vreme erau cumva lăsate de o parte. De tipul David, Avraam, Adam, Aaron.

Iar pentru părinții care nu s-au hotărât încă, există și aplicații care îi ajută să aleagă numele potrivit pentru copil, în funcție de semnificație sau de cum se combină cu numele de familie.