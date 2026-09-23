Pentru prima dată, acesta a fost rostit în șapte limbi, cele mai vorbite de studenții străini de la Universitatea Carol Davila.

Patru generații s-au reunit pentru a-i fi alături lui Claudiu într-un moment important din viața sa: depunerea jurământului de medic. O zi cu atât mai specială cu cât bunica lui își sărbătorește ziua de naștere, iar sora sa se pregătește să aducă pe lume încă un nepoțel.

Claudiu: „Mă bucur foarte mult că e aici”.

Sora lui Claudiu: „Mi-am dorit să mai stea bebe în burtică, să pot să-l văd la absolvire”.

Dorința lui Claudiu este să devină medic ortoped și să profeseze în țară.

Bunica lui Claudiu: „Sunt foarte mulțumită, sunt foarte mândră de ei”.

Copleșită de emoții, Ana nu și-a putut stăpâni lacrimile după ce a depus Jurământul lui Hipocrate, care spune că de acum ei sunt în slujba umanității.

Pentru mii de părinți și bunici, a fost ziua în care un vis însoțit de ani de muncă s-a împlinit. Și drumul va continua.

Dincolo de bucuria reușitei, mulți tineri absolvenți vor să lucreze în țară, într-un sistem medical apropiat de oameni.

„Dacă pleacă toată lumea nu mai suntem parte din soluție”

Absolvent: „Unde trebuie să se mai lucreze este partea de colegialitate, sunt multe orgolii”.

Absolventă: „Să fie mult mai empatici și sper că noi vom fi o generație care va face asta”.

Absolventă: „Dacă pleacă toată lumea nu mai suntem parte din soluție, suntem doar oameni care semnalează o problemă”.

Anul acesta, în jur de 300 de studenți străini au absolvit cursurile Facultății de Medicină la Carol Davila, în București. Unii dintre ei au putut depune jurământul în limba maternă: pentru prima dată Jurământul lui Hipocrate a răsunat pe Arena Națională în 7 limbi.

Absolventă: „Kalispera, sunt din Grecia, am auzit lucruri foarte bune despre sistemul educațional din România și am vrut să experimentez lucruri multiculturale. Voi merge în altă țară pentru rezidențiat, în Germania”.

Absolvent: „Sunt din Iordania, mă voi întoarce în țara mea, să sprijin oamenii de acolo”.

Prof. dr. Cătălin Cârstoiu, decanul Facultății de Medicină UMF Carol Davila: „Pacienții se schimbă, doctorii se schimbă, dar și activitatea medicală trebuie schimbată și școala trebuie schimbată”.

Corespondent ProTV: „În toată țara, peste 4.200 de tineri au absolvit în acest an facultatea de medicină. Dar, formarea lor pentru a fi medici nu se termină aici”.

Urmează Rezidențiatul - înscrierile sunt între 7 și 20 octombrie, iar concursul pe 15 noiembrie.