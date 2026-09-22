Starea de urgență - care urmează să intre în vigoare sâmbătă - le permite autorităților moldovene „să răspundă rapid în caz de perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă”, a anunțat, într-un comunicat, Guvernul, scrie News.ro.

Propunerea Guvernului de instituire a acestei stări de urgență a fost adoptată cu 54 la 20 de voturi.

În total, 22 de deputați nu au luat parte la vot.

Scumpirea carburanților și seceta pun presiune pe Republica Moldova

Prețurile mondiale ale carburanților cresc de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar o secetă fără precedent a scăzut nivelul râurilor în Europa și afectează aprovizionarea energetică.

Republica Moldova, o țară cu 2,4 milioane de locuitori candidată la aderarea la Uniunea Europeană (UE), și-a redus în mod clar dependența față de energia rusească, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

Ea contează pe importuri din state membre UE.

În contextul în care prețul gazelor urmează să crească pentru consumatorii moldoveni, Guvernul caută să crească bugetul destinat ajutării gospodăriilor vulnerabile la plata facturilor în această iarnă - de care beneficiază jumătate din populația țării.

Republica Moldova este afectată, de asemenea, de o „gravă penurie de apă” pe Nistru și Prut, care ar putea afecta aprovizionarea cu apă potabilă, potrivit Guvernului.

Maia Sandu: Starea de urgență este necesară pentru decizii rapide

Președinta moldoveană Maia Sandu a apreciat luni că starea de urgență este necesară pentru a le permite autorităților să acționeze „în cazul în care sunt necesare decizii rapide în vederea cumpărării de carburant, dacă debitul Nistrului continuă să scadă sau dacă prețul carburanților continuă să crească”.

Liderul Partidului Socialist (PSRM, prorus, în opoziție), Igor Dodon, a cerut Guvernului, pe Telegram, „să adopte o abordare pragmatică și să deschidă de urgență negocieri cu Rusia privind furnizarea de gaze naturale”.