Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 29 august, ora 10:00 - 30 august, ora 21:00, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a ţării, astfel temperaturile maxime se vor situa între 30 şi 34 de grade, mai scăzute pe litoral şi în depresiuni, dar şi mai ridicate în regiunile vestice unde izolat se vor înregistra 35 - 36 de grade Celsius.

În Banat şi Crişana, local disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

Unde vor apărea ploi

Meteorologii precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei de sâmbătă (29 august) în sud-vestul ţării şi în zona Carpaţilor Occidentali, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică (29/30 august) în centrul şi nord-estul teritoriului, precum şi în zona de munte, iar duminică după-amiază şi seara, local în Carpaţii Orientali şi Meridionali.

Instabilitatea se va manifesta prin averse torenţiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi vijelii (rafale în general de 45 - 55 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). Îndeosebi în intervale scurte de timp (1 - 3 ore) cantităţile de apă vor fi de 10 - 15 litri/mp şi izolat de peste 20 - 25 litri/mp.

Potrivit ANM, la începutul săptămânii viitoare vremea călduroasă va persista, iar în vest şi sud-vest va fi caniculă şi disconfort termic ridicat.

De asemenea, pe parcursul zilei de sâmbătă, până la ora 16:00, este în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului, cu viteze de 50 - 70 km/h, în judeţul Caraş-Severin.

Prognoza în București

Vremea va fi călduroasă în Bucureşti, sâmbătă şi duminică, cu temperaturi maxime de până la 31 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru intervalul 29-30 august 2026.

Astfel, în intervalul 29 august, ora 10:00 - 30 august, ora 9:00, vremea se va menţine frumoasă, dar va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin ziua şi va avea înnorări temporare noaptea, iar spre finalul intervalului vor fi condiţii pentru ploaie slabă (1 -3 litri/mp). Vântul va sufla slab până la

moderat. Temperatura maximă va fi de 29 - 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 - 17 grade Celsius.

Pe parcursul zilei de duminică, în intervalul 9:00 - 21:00, vremea se va menţine călduroasă. La începutul zilei vor fi înnorări şi condiţii de ploaie slabă, apoi cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 - 31 de grade Celsius.

De altfel, municipiul Bucureşti se află sub o informare meteorologică pentru vreme călduroasă în intervalul 29 august, ora 10:00 - 30 august, ora 21:00.