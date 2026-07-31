Tracy Tomlinson, în vârstă de 58 de ani, a primit medicamentul la Christie NHS Foundation Trust din Manchester, în cadrul unui studiu clinic care evaluează un nou tip de tratament pentru mai multe tipuri de cancer.

O femeie cu cancer ovarian în stadiu avansat a devenit prima pacientă din lume care a beneficiat de o nouă terapie inovatoare.

Tracy Tomlinson, în vârstă de 58 de ani, a primit medicamentul experimental ZI-MA4-1 la Christie NHS Foundation Trust din Manchester.

Tratamentul face parte dintr-un studiu clinic care evaluează eficacitatea acestuia pentru mai multe tipuri de cancer, inclusiv cancerul ovarian, de plămâni, sarcoame și cancerul de cap și gât.

Condus de Christie, cu un centru de studiu și la Royal Marsden din Londra, studiul oferă speranță multor participanți care au puține alte opțiuni de supraviețuire.

Tomlinson, din Chadderton, în zona metropolitană a Manchesterului, a depășit deja așteptările, fiind supusă unei intervenții chirurgicale și mai multor cicluri de chimioterapie de la momentul diagnosticării sale, în 2020.

Cum funcționează noua terapie

Noua terapie funcționează prin combinarea a două metode puternice de combatere a cancerului.

În primul rând, aceasta utilizează celulele ucigașe naturale (NK) ale organismului, care sunt celule imune specializate în distrugerea celulelor anormale.

În al doilea rând, receptorii celulelor T (TCR) de pe celule sunt modificați genetic pentru a recunoaște și a viza tumorile care produc o proteină numită Mage-A4.

Mage-A4 se regăsește în mai multe tipuri de cancer, iar experții consideră că reprezintă o țintă ideală pentru atacarea celulelor anormale.

Spre deosebire de unele tratamente personalizate, ZI-MA4-1 este conceput ca o terapie „gata de utilizare” care folosește celule imune de la donatori.

Tratamentul este fabricat în avans din celule de la donatori, în loc să fie adaptat individual pentru fiecare pacient, sute de doze fiind produse dintr-un singur lot de fabricație.

Experții consideră că acest lucru ar putea însemna că terapiile celulare avansate vor fi disponibile pentru mai mulți pacienți mai repede și la un cost mai redus.

„Au eliminat cancerul de două ori, dar apoi a reapărut”

Tomlinson a fost diagnosticată cu cancer ovarian care se răspândise cu puțin înainte de Crăciunul anului 2020 și a urmat imediat un tratament.

Până în vara anului 2021, examinările imagistice nu mai arătau semne ale bolii, dar, un an mai târziu, cancerul a reapărut.

În ciuda unor noi cicluri de tratament și a celor 48 de perfuzii de chimioterapie, cancerul ei a continuat să reapară.

Fosta directoare din administrația publică a declarat pentru Press Association că a fost diagnosticată cu cancer în stadiul 3C, ceea ce înseamnă că existau metastaze care se răspândiseră în peritoneu.

În prezent, ea are o tumoare între ficat și rinichi, precum și tumori mici în alte părți ale corpului.

Ea a declarat: „Au reușit să elimine cancerul de două ori, dar apoi acesta a reapărut în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate, și se pare că nu am mai reușit să scăpăm de el de atunci. Chimioterapia l-a micșorat, dar când tratamentul se oprește, acesta revine. Este foarte greu să trăiești cu asta și au fost suișuri și coborâșuri – au fost momente de euforie, au fost dezamăgiri și tot felul de stări între ele. Dar încerc din răsputeri să rămân foarte pozitivă. Fiecare zi în care mă trezesc este un lucru pozitiv. Trebuie să ai speranță.”

Tomlinson a spus că, în viața profesională, era orientată spre atingerea obiectivelor și își stabilea standarde foarte înalte.

„Dar nu poți controla cancerul. Ceea ce pot controla este modul în care privesc situația, modul în care o gestionez, precum și efortul de a mânca sănătos și de a vedea partea pozitivă în orice. Și am învățat să apreciez cele mai mici lucruri pe care le luăm de la sine – precum și oamenii din jurul tău și ceea ce înseamnă ei pentru tine. De asemenea, frumusețea naturii, copacii, culorile lor și cântecul păsărilor. Mergem pur și simplu de la A la B, nu-i așa? Suntem mereu ocupați, ocupați, ocupați. Dar nu ne oprim niciodată să admirăm minunile din jurul nostru. Mă gândesc adesea: «Încă sunt aici», iar asta m-a ajutat să mă întreb: «De ce n-aș putea fi încă aici peste 10 ani?», «De ce n-aș putea fi încă aici peste 15 ani?» Și cred că urmarea tuturor tratamentelor care mi se oferă mă ajută să amân puțin acel moment. Nu vreau să plec nicăieri. Mai am încă multe lucruri pe care vreau să le fac și obiective pe care vreau să le ating.”, a spus ea.

Tomlinson a spus că soțul ei, Paul, cu care s-a căsătorit în 2022, este „stâlpul” ei și că este, de asemenea, foarte apropiată de fiul ei, Harry, în vârstă de 28 de ani.

Studiul clinic Zima-101

Anul trecut, a fost trimisă la echipa de studii clinice în fază incipientă de la Christie pentru o evaluare amănunțită și a aflat că era o candidată potrivită pentru studiul clinic Zima-101.

„Am decis aproape imediat că o să particip. Apoi, după aceea, te întrebi: «Oare fac ceea ce trebuie?», pentru că e puțin înfricoșător să fii prima persoană din lume care urmează acest tratament.”, a spus ea.

Ea a primit trei perfuzii cu acest tratament, existând posibilitatea unei alte perfuzii în funcție de rezultatele examinărilor imagistice.

„Dacă îmi aduce beneficii, e absolut fantastic. Dar dacă va ajuta și alte persoane în viitor, și asta e important. Nu vreau să fi trecut prin tot ce am trecut degeaba. Vreau să simt că am făcut o diferență.”, a spus ea.

Profesoara Fiona Thistlethwaite, medic oncolog consultant la Christie, a declarat: „Deși acesta este un studiu în stadiu incipient, axat în primul rând pe siguranță, el reprezintă un pas înainte încântător în eforturile de a dezvolta noi opțiuni de tratament pentru persoane precum Tracy, care suferă de tumori solide în stadiu avansat. Sperăm că cunoștințele dobândite vor contribui la modelarea viitoarelor tratamente împotriva cancerului și, în cele din urmă, la îmbunătățirea rezultatelor pentru pacienți.”

Dr. Jon Lim, medic oncolog consultant în imunoterapie avansată și terapie celulară la Christie, a declarat pentru PA: „Ceea ce este foarte interesant în acest sens este faptul că, în esență, nu este vorba de un tratament bazat pe anticorpi, ci de celule vii. Este vorba de celule imune vii, care sunt reintroduse în organismul pacientului în număr de sute de milioane, iar ideea este că această abordare este puțin mai țintită. Motivul pentru care acest lucru este foarte interesant este că reprezintă o premieră mondială în acest domeniu, în care se prelevează celule imune de la un donator, se manipulează sau se modifică genetic, apoi se introduc în organismul recipientului. Practic, Tracy primește celule imune de la o altă persoană, care au fost modificate genetic pentru a «recunoaște» cancerul ei. Suntem foarte entuziasmați. Aceasta este o abordare inedită în domeniul terapiei celulare. De asemenea, demonstrăm cu adevărat de ce suntem capabili în Marea Britanie.”

Namir Hassan, directorul executiv al firmei norvegiene Zelluna, care produce ZI-MA4-1, a declarat că prima doză administrată doamnei Tomlinson reprezintă un „moment de referință”, adăugând: „Acesta marchează momentul în care ani de cercetare au trecut din laborator în clinică, oferind o nouă opțiune potențială de tratament pentru pacienții care se confruntă cu forme avansate de cancer și au alternative limitate.”

Doar aproximativ 15% dintre femei supraviețuiesc cancerului ovarian timp de cinci ani sau mai mult după ce au fost diagnosticate.

Dr. Diana Hernandez, directoarea departamentului de terapii imunologice și avansate de la Anthony Nolan, a declarat: „Celulele NK au un potențial imens ca terapii gata de utilizare, iar acest studiu ne apropie cu un pas de o aplicare mai largă a celulelor NK modificate genetic în tratamentul țintit al cancerului. La Anthony Nolan am conștientizat de mult timp potențialul unor astfel de terapii celulare de a transforma viețile pacienților cu cancer hematologic. Cercetarea de astăzi reprezintă un progres încurajator pentru pacienții cu tumori solide, care vor putea beneficia de aceste terapii promițătoare.”