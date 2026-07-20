Prognoza 20 iulie - 2 august Banat

În Banat, în primele două zile vremea va fi călduroasă, cu o medie a temperaturilor maxime de 31 - 32 de grade, apoi se va răcori până vineri (24 iulie), când temperaturile maxime vor ajunge să atingă în medie 25 - 27 de grade. Între 25 şi 27 iulie vremea se va încălzi cu aproximativ şapte grade, apoi media maximelor termice va avea variaţii între 31 şi 36 de grade. Temperaturile minime vor urma aceeaşi tendinţă, vor fi în scădere de la o medie de 15 grade în primele nopţi, până la 12 - 13 grade, în data de 25 iulie. Va urma o uşoară tendinţă de creştere, iar media minimelor termice se va situa între 15 şi 19 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi în prima săptămână, trecător şi pe arii restrânse, apoi vor fi posibile pe spaţii mai extinse.

Prognoza 20 iulie - 2 august Crișana

În Crişana, media maximelor termice va fi de 30...31 de grade în primele două zile, va scădea până spre 24 - 25 de grade în data de 24 iulie, după care se va încălzi treptat şi va avea oscilaţii în general între 29 şi 34 de grade. Media minimelor termice se va situa între 11 şi 15 grade în prima săptămână şi între 15 şi 19 grade în cea de-a doua. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi în prima săptămână, trecător şi pe arii restrânse, apoi vor fi posibile pe spaţii mai extinse.

Prognoza 20 iulie - 2 august Transilvania

În Transilvania, temperaturile maxime vor scădea de la o medie de 27 de grade în zilele de 20 şi de 21 iulie, până spre valori de 22 - 23 de grade, în data de 24 iulie. În următoarele trei zile se va încălzi cu 8 - 9 grade, apoi media maximelor de temperatură se va situa între 28 şi 32 de grade. Media minimelor termice va fi în scădere, de la 14 grade în prima noapte, până la 9 - 10 grade, în intervalul 23 - 26 iulie. Va urma o încălzire, astfel încât media temperaturilor minime va avea valori de la 12 la 16 grade. Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape zilnic.

Prognoza 20 iulie - 2 august Maramureș

În Maramureş, media maximelor termice va scădea de la 28...29 de grade în primele două zile, până la 23 de grade în ziua de 24 iulie. Vor urma trei zile de încălzire (cu 7 - 8 grade), iar ulterior maximele termice vor fi în medie între 29 şi 33 de grade. Se va resimţi şi o scădere a minimelor termice, a căror medie va fi de 13 grade la începutul intervalului, respectiv de 11 - 12 grade între 23 şi 25 iulie. Din data de 26 iulie media temperaturilor minime va creşte şi va avea valori în general între 12 şi 17 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape în fiecare zi.

Prognoza 20 iulie - 2 august Moldova

În Moldova, în prima săptămână media maximelor termice se va situa între 23 şi 28 de grade, iar în cea de-a doua între 29 şi 34 de grade. Media minimelor termice va scădea de la 17 grade în prima noapte, până la 12 grade în jurul datei de 25 iulie, apoi va creşte şi se va încadra în general între 14 şi 19 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape în fiecare zi.

Prognoza 20 iulie - 2 august Dobrogea

În Dobrogea, media maximelor termice va fi de 30 de grade în primele două zile, va scădea până spre 24 - 25 de grade în data de 22 iulie, apoi se va încălzi treptat şi va avea valori între 27 şi 32 de grade. Media minimelor termice va coborî de la 20 de grade în prima noapte, până la 15 - 17 grade, între 23 şi 26 iulie. Va urma o perioadă de creştere a minimelor termice, până la o medie de 19 - 20 de grade în ultimele zile de prognoză. Vor fi posibile manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic.

Prognoza 20 iulie - 2 august Muntenia

În Muntenia, media maximelor termice va fi în scădere de la 32 de grade în prima zi, la 24 de grade în 22 iulie. Se va încălzi cu aproximativ opt grade până la începutul celei de-a doua săptămâni, apoi temperaturile maxime vor avea o medie care se va încadra între 31 şi 35 de grade. Minimele termice vor scădea de la o medie de 18 grade la începutul intervalului, la una de 13 - 15 grade între 23 şi 27 iulie. Va urma o săptămână în care minimele termice vor fi în general în creştere, dar uşoară. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii relativ extinse în prima săptămână, apoi pe suprafeţe mici.

Prognoza 20 iulie - 2 august Oltenia

În Oltenia, temperaturile maxime vor scădea de la o medie de 27 de grade în zilele de 20 şi de 21 iulie, până spre valori de 24 - 25 de grade, în data de 24 iulie. În următoarele trei zile se va încălzi cu 8 - 9 grade, apoi media maximelor de temperatură se va situa între 30 şi 35 de grade. Media minimelor termice va fi în scădere, de la 19 grade în prima noapte, până la 12 - 13 grade în intervalul 23 - 26 iulie. Va urma o încălzire, astfel încât media temperaturilor minime va avea valori de la 15 la 19 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape în fiecare zi.

La munte, vremea va fi în răcire până în jurul datei de 24 iulie, când media maximelor termice va scădea de la o medie de 19 grade la începutul intervalului, la una de 12- 13 grade între 23 şi 25 iulie, iar a minimelor de temperatură, de la 11 grade la 6 grade. Din 26 iulie se va încălzi uşor şi treptat, astfel că, în ultimele zile de prognoză, maximele termice vor fi în medie de 18 - 22 de grade, iar minimele de 11 - 13 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referinţă.