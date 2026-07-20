Scandal în PNL. Dan Motreanu, mesaj pentru Adrian Veștea: ”Un gest de onoare ar fi fost să îți depui mandatul”

Recent, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, liberalul Alin Tişe, a anunțat că nu se simte reprezentat de "greii" partidului - aluzie la Ilie Bolojan și ceilalți din anturajul său - astfel că a lansat o Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul formaţiunii, decizie lăudată de Adrian Veștea, care a transmis public faptul că o ”susține”.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Motreanu spune acum că nu știe dacă să se îngrijoreze sau să zâmbească ”când văd că unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă”.

În modironic, el spune că a propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină ”este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră”.

”În primul rând, PNL nu trebuie să „redescopere” liberal-conservatorismul. Acesta este deja consacrat prin documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”, adoptat de Congresul PNL în 2025 și votat inclusiv de cei care astăzi se autointitulează liberali-conservatori, apoi reconfirmat la Congresul din 2026, congres la care, în mod ironic, au ales să lipsească. A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou.

În al doilea rând, PNL este un partid democratic, în care au avut loc, în ultimele luni, dezbateri reale, îndelungate, finalizate prin decizii adoptate în mod statutar și democratic. Tocmai de aceea este surprinzător că apelul la dialog vine și de la cel care, după nenumărate dezbateri, voturi și rezoluții adoptate de forurile partidului, a ales să ignore voința majorității.”, spune Motreanu.

Motreanu, despre Veștea: ”Sunt de acord cu decizia partidului... cu condiția să fie decizia mea”

Secretarul general al Partidului Naţional Liberal mai afirmă că un gest de onoare din partea lui Adrian Veștea ar fi fost să își dea demisia de onoare, după ce a acceptat să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru, iar ”propriul partid” a decis că nu îi mai acorde încrederea politică.

”Un gest de onoare ar fi fost ca, după acceptarea desemnării pentru funcția de prim-ministru, în momentul în care propriul partid a decis că nu îți mai acordă încrederea politică, să îți depui mandatul. În schimb, ai ales să mergi mai departe și să susții intrarea PNL într-o guvernare alături de PSD, partidul socialist care contribuise, împreună cu AUR, la căderea Guvernului prin moțiune de cenzură.

Mai mult, deși în Biroul Politic Național al PNL ați susținut că nu poate exista nicio colaborare cu AUR, deoarece este un partid extremist, ulterior ați considerat firească solicitarea sprijinului inclusiv din partea acestei formațiuni pentru atingerea propriului obiectiv politic. Este greu să vorbești despre respectarea regulilor democratice când alegi să le respecți doar atunci când îți confirmă propriile opțiuni.

Dacă ar fi să rezum această poziție politică într-o singură propoziție, probabil ar suna astfel: „Sunt de acord cu decizia partidului... cu condiția să fie decizia mea.” - mai spune Motreanu.