Scandal în PNL. Dan Motreanu, mesaj pentru Adrian Veștea: ”Un gest de onoare ar fi fost să îți depui mandatul”

Stiri Politice
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Motreanu bolojan id247222 inquam photos george calin
Inquam Photos / George Calin

Secretarul general al Partidului Naţional Liberal, Dan Motreanu, a sărit în apărarea președintelui PNL, Ilie Bolojan, după ce controversatul liberal Adrian Veștea a anunțat că susține platforma liberală a lui Alin Tișe - unul dintre criticii lui Bolojan.

autor
Cristian Matei

Recent, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, liberalul Alin Tişe, a anunțat că nu se simte reprezentat de "greii" partidului - aluzie la Ilie Bolojan și ceilalți din anturajul său - astfel că a lansat o Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul formaţiunii, decizie lăudată de Adrian Veștea, care a transmis public faptul că o ”susține”.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Motreanu spune acum că nu știe dacă să se îngrijoreze sau să zâmbească ”când văd că unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă”.

În modironic, el spune că a propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină ”este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră”.

”În primul rând, PNL nu trebuie să „redescopere” liberal-conservatorismul. Acesta este deja consacrat prin documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”, adoptat de Congresul PNL în 2025 și votat inclusiv de cei care astăzi se autointitulează liberali-conservatori, apoi reconfirmat la Congresul din 2026, congres la care, în mod ironic, au ales să lipsească. A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou.

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În al doilea rând, PNL este un partid democratic, în care au avut loc, în ultimele luni, dezbateri reale, îndelungate, finalizate prin decizii adoptate în mod statutar și democratic. Tocmai de aceea este surprinzător că apelul la dialog vine și de la cel care, după nenumărate dezbateri, voturi și rezoluții adoptate de forurile partidului, a ales să ignore voința majorității.”, spune Motreanu.

Motreanu, despre Veștea: ”Sunt de acord cu decizia partidului... cu condiția să fie decizia mea”

Secretarul general al Partidului Naţional Liberal mai afirmă că un gest de onoare din partea lui Adrian Veștea ar fi fost să își dea demisia de onoare, după ce a acceptat să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru, iar ”propriul partid” a decis că nu îi mai acorde încrederea politică.

”Un gest de onoare ar fi fost ca, după acceptarea desemnării pentru funcția de prim-ministru, în momentul în care propriul partid a decis că nu îți mai acordă încrederea politică, să îți depui mandatul. În schimb, ai ales să mergi mai departe și să susții intrarea PNL într-o guvernare alături de PSD, partidul socialist care contribuise, împreună cu AUR, la căderea Guvernului prin moțiune de cenzură.

Mai mult, deși în Biroul Politic Național al PNL ați susținut că nu poate exista nicio colaborare cu AUR, deoarece este un partid extremist, ulterior ați considerat firească solicitarea sprijinului inclusiv din partea acestei formațiuni pentru atingerea propriului obiectiv politic. Este greu să vorbești despre respectarea regulilor democratice când alegi să le respecți doar atunci când îți confirmă propriile opțiuni.

Dacă ar fi să rezum această poziție politică într-o singură propoziție, probabil ar suna astfel: „Sunt de acord cu decizia partidului... cu condiția să fie decizia mea.” - mai spune Motreanu.

Motreanu: ”Politica nu se face în laborator și nici ignorând realitatea”

Nu în ultimul rând, liderul PNL îi mai atrage atenția lui Veștea că ”politica nu se face în laborator și nici ignorând realitatea”.

”În al treilea rând, politica nu se face în laborator și nici ignorând realitatea. Când ai făcut parte dintr-o coaliție largă, în care nici măcar nu erai partidul cu cei mai mulți parlamentari, într-o perioadă în care România este obligată să îndeplinească jaloanele din PNRR și să adopte măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, este iluzoriu să pretinzi că vei aplica exclusiv programul propriului partid.

Tocmai din acest motiv am susținut ideea unei guvernări secvențiale, astfel încât fiecare partid din fosta coaliție să poată promova, pe rând, politici cât mai apropiate de propria doctrină. Era o soluție realistă, care ar fi permis fiecărui partener să își pună în practică propriile priorități, nu un simplu exercițiu de retorică.Dialogul, pluralismul și libertatea de exprimare sunt valori fundamentale ale PNL. Dar ele merg mână în mână cu un alt principiu la fel de important: respectul pentru deciziile democratice ale partidului și consecvența în propriile acțiuni. Altfel, riscăm să transformăm discursul despre principii într-un simplu exercițiu de memorie selectivă.”, mai spune el.

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Sursa: ProTV

Etichete: dan motreanu, PNL, adrian vestea,

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