Totul a început sâmbătă după-amiază, după o convorbire cu 10 lideri arabi și pe fondul numeroaselor întrebări privind stadiul negocierilor. Trump a scris pe Truth Social că un acord de pace cu Iranul era „în mare parte negociat” și că „va fi anunțat în scurt timp”.

Jurnaliștii au început imediat să pregătească planuri pentru acoperirea acordului, însă niciun anunț oficial nu a urmat.

Mai puțin de 24 de ore mai târziu, Trump și-a nuanțat declarația. Expresia „în mare parte negociat” s-a transformat în „nici măcar complet negociat încă”.

Administrația Trump a oferit informații publice contradictorii despre război încă de la începutul campaniei de bombardamente lansate de SUA și Israel pe 28 februarie. Inițial, președintele a susținut că capacitățile militare ale Iranului au fost distruse, însă ulterior au apărut evaluări oficiale care indicau că Iranul își reface arsenalul.

La începutul lunii mai, Trump a anunțat un plan pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz, blocată la acel moment, iar apropiații săi au lăudat public inițiativa. Totuși, după doar 36 de ore, planul a fost abandonat în urma nemulțumirilor exprimate de aliații arabi, potrivit NBC News.

În weekend, pe fondul informațiilor contradictorii privind negocierile de pace, Iranul a acuzat SUA că a încălcat încetarea focului și a amenințat cu represalii după o nouă serie de lovituri pe care Washingtonul le-a descris drept defensive. Casa Albă nu a comentat imediat situația.

Până duminică dimineață, Trump nu a oferit informații suplimentare despre negocieri, însă l-a criticat pe fostul președinte Barack Obama pentru acordul încheiat cu Iranul în urmă cu 11 ani privind limitarea programului nuclear în schimbul reducerii sancțiunilor. Trump l-a descris drept „unul dintre cele mai proaste acorduri făcute vreodată”.

Conform acordului din perioada Obama, Iranul acceptase să renunțe la 97% din stocurile sale de uraniu îmbogățit și la 70% dintre centrifuge. Trump a retras SUA din acord în 2018. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul a început să încalce termenii acordului după retragerea Statelor Unite.

Luni dimineață, Trump a postat din nou fără să ofere detalii clare privind negocierile, lăsând neclară situația acordului care, vineri, părea aproape „finalizat”. El a scris: „Acordul cu Iranul va fi fie unul excelent și semnificativ, fie nu va exista niciun acord”.

Președintele a repetat și ideea că acordul lui Obama reprezenta „o cale directă și deschisă către arma nucleară”, deși AIEA confirmase anterior că Iranul își respectase obligațiile privind dezarmarea nucleară înainte ca SUA să se retragă.

Două ore mai târziu, Trump s-a arătat din nou optimist și a declarat că discuțiile „progresează bine”, susținând că toate cele 10 state arabe implicate în negocieri urmau să fie incluse în Acordurile Abraham, care au normalizat relațiile dintre Israel și alte state, inclusiv Emiratele Arabe Unite.

Pe lista țărilor pe care Trump le-a menționat ca urmând să recunoască Israelul au apărut și Egiptul și Iordania, deși ambele state aveau relații diplomatice cu Israelul cu mult înaintea Acordurilor Abraham. Egiptul a semnat un tratat de pace cu Israelul în 1979, iar Iordania în 1994.