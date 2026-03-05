ANM a emis un cod galben de vânt puternic în 9 județe. Rafalele vor atinge până la 65 km/oră

În București, temperaturile vor ajunge joi până la 16 grade, iar vineri vor fi 12 - 13 grade. În intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00 sunt prognozate intensificări ale vântului.

”Vântul va avea temporar intensificări, cu viteze în general de 40...45 km/h, pe parcursul zilei de joi în nordul şi centrul Moldovei, iar vineri în nord-estul Munteniei şi în sudul Dobrogei. Pe crestele Carpaţilor de Curbură şi Meridionali rafalele vor fi de 60...65 km/h”, conform ANM.

Meteorologii au emis o atenţionare cod galben de vânt, valabilă vineri, în intervalul 8.00 - 20.00, în Moldova şi nordul Dobrogei.

”În intervalul menţionat, în Moldova şi în nordul Dobrogei vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50...65 km/h”, precizează ANM.