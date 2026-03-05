Război în Iran. Donald Trump evaluează succesul operațiunii militare la „15 din 10”
Război în Iran. Donald Trump evaluează succesul operațiunii militare la „15 din 10”

ANM a emis un cod galben de vânt puternic în 9 județe. Rafalele vor atinge până la 65 km/oră

Vremea
62596533

Meteorologii anunţă intensificări ale vântului în mai multe regiuni până vineri seară. Moldova și nordul Dobrogei se vor afla vineri sub atenţionare cod galben de vânt.

autor
Aura Trif

În București, temperaturile vor ajunge joi până la 16 grade, iar vineri vor fi 12 - 13 grade. În intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00 sunt prognozate intensificări ale vântului.

”Vântul va avea temporar intensificări, cu viteze în general de 40...45 km/h, pe parcursul zilei de joi în nordul şi centrul Moldovei, iar vineri în nord-estul Munteniei şi în sudul Dobrogei. Pe crestele Carpaţilor de Curbură şi Meridionali rafalele vor fi de 60...65 km/h”, conform ANM.

Meteorologii au emis o atenţionare cod galben de vânt, valabilă vineri, în intervalul 8.00 - 20.00, în  Moldova şi nordul Dobrogei. 

”În intervalul menţionat, în Moldova şi în nordul Dobrogei vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50...65 km/h”, precizează ANM.

Citește și
Vremea azi, 5 martie. Temperaturile se mențin ridicate în cea mai mare parte a țării
Vremea azi, 5 martie. Temperaturile se mențin ridicate în cea mai mare parte a țării

Vremea în București

Intervalul 05.03.2026 Ora 11:00 - 06.03.2026 Ora 08:00

Valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 14...16 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

Intervalul 06.03.2026 Ora 08:00 - 06.03.2026 Ora 20:00

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade. 

Noi ambalaje ar putea intra în sistemul de reciclare din România. SGR ar urma să fie extins din 2028

Sursa: News.ro

Etichete: vant, rafale, moldova, cod galben, anm, prognoza meteo,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Tragedie în Chile. Un suporter a fost împușcat de rivali
Tragedie în Chile. Un suporter a fost împușcat de rivali
Citește și...
Studiu: Întreruperea administrării injecţiilor pentru slăbit poate duce la o "recuperare semnificativă a greutăţii"
Stiri Sanatate
Studiu: Întreruperea administrării injecţiilor pentru slăbit poate duce la o "recuperare semnificativă a greutăţii"

Persoanele care urmează tratamente împotriva obezităţii, precum Mounjaro sau Wegovy, vor recupera aproape două treimi din greutatea pierdută în termen de un an de la întreruperea injecţiilor, sugerează un studiu citat joi de DPA/PA Media.

Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”
Stiri externe
Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

Liderii militari ai Iranului susţin că nu au lansat nicio rachetă către Turcia, a relatat presa de stat, după ce sistemele de apărare aeriană ale NATO au interceptat miercuri ceea ce Turcia a spus că a fost o rachetă lansată din Iran, conform CNN.

Studiu global: Bărbații din generația Z, de două ori mai predispuși să creadă că femeile ar trebui să fie supuse soților
Stiri Diverse
Studiu global: Bărbații din generația Z, de două ori mai predispuși să creadă că femeile ar trebui să fie supuse soților

Aproape o treime dintre bărbații din generația Z cred că soția ar trebui să asculte de soț, arată un sondaj global pe 23.000 de persoane.

Recomandări
Război în Iran, a șasea zi. Rusia se oferă să medieze între Iran şi SUA. Durata ofensivei este neclară. LIVE UPDATE
Stiri externe
Război în Iran, a șasea zi. Rusia se oferă să medieze între Iran şi SUA. Durata ofensivei este neclară. LIVE UPDATE

Casa Albă insistă că o schimbare de regim în Iran, deși binevenită, nu este obiectivul principal al operațiunii militare care se derulează deja de șase zile.

Preşedintele Nicuşor Dan, vizită oficială în Polonia. LIVE: Declarații de presă comune
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită oficială în Polonia. LIVE: Declarații de presă comune

Preşedintele Nicuşor Dan se află astăzi în Varşovia, la invitaţia omologului său polonez, Karol Nawrocki.

Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”
Stiri externe
Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

Liderii militari ai Iranului susţin că nu au lansat nicio rachetă către Turcia, a relatat presa de stat, după ce sistemele de apărare aeriană ale NATO au interceptat miercuri ceea ce Turcia a spus că a fost o rachetă lansată din Iran, conform CNN.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Martie 2026

46:17

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Martie 2026

01:47:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picătură

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Gigi Becali a pregătit contractul pentru Adrian Ilie la FCSB! Câți bani i-a oferit

Sport

Anunț despre transferul lui Andrei Rațiu: ”Un adevărat chilipir pentru un club din Premier League!”