Inspirat din anii '80, numele sugerează „o lovitură decisivă care schimbă dinamica sau redefinește regulile jocului". Derivat din expresia universală „a da lovitura / a nimeri ținta", Striker „întruchipează provocarea și reflectă ambiția brandului", potrivit comunicatului oficial Dacia.

Este descris ca „un nume cu rezonanță, impunător, care exprimă robustețea unui model versatil, partenerul ideal de călătorie".

Designul, dezvăluit pe 10 martie

Dacia promite că noul Striker va transmite „o energie pozitivă și autentică", similară design-ului urmând ca noul model să fie prezentat publicului pe 10 martie. Potrivit Auto Express, numele gândit inițial ăentru Striker era Dacia C-Neo, iar modelul de teste a fost deja surprins întâmplător pe o șosea din Franța.