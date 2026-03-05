Ministerul Apărării Naționale a decis intensificarea exercițiilor militare. Până acum oamenii și-au mânat animalele pe terenurile folosite de armată în baza unui protocol încheiat cu autoritățile. Odată cu încetarea acestei înțelegeri, fermierii trebuie să găsească alte locuri de pășunat.

Ciobanii au avut acces la câteva sute de hectare de pășune din zona poligonului.

Dorinel Leu – crescător de oi: „Din asta trăim, din asta mi-am crescut copiii, nepoții, noi ce putem să mai facem? Am 59 de ani, nu am pensie, am 16 ani vechime. Deci faliment total”.

Pășunatul a fost interzis după ce Ministerul Apărării Naționale a anunțat că intensifică exercițiile militare în poligonul de la Smârdan. Măsura vine în contextul consolidării securității pe flancul estic al NATO.

Dorin Damian – crescător de oi: „Au debarcat într-o noapte, la 2:00 noaptea, vreo... cred că erau vreo 200 de soldați străini, americani. Chiar aici. S-a speriat și-ăstălalt al meu, mai am un băiat aici care mă ajută”.

Primarul comunei Smârdan estimează pierderi de peste 4 milioane de euro pe an, deoarece terenurile administrative ale comunei sunt folosite exclusiv de Ministerul Apărării, împiedicând spune edilul dezvoltarea locală. Asa ca va cere Guvernului compensații pentru fermieri și pentru pagubele aduse infrastructurii rutiere de traficul militar.

Silviu Zinică – primar comuna Smârdan: „Eu consider că această comună Smârdan trebuie să fie compensată financiar pentru pierderile atât financiare, cât și sociale pe care le înregistrează în fiecare an”.

Ministerul Apărării transmite că interdicția de pășunat este necesară pentru siguranța vieții. În urmă cu un an un cioban a fost rănit de un proiectil neexplodat în poligonul de la Smârdan.