Potrivit sursei citate, în doar trei zile au fost mistuite de flăcări peste 2.300 de hectare de teren. Pompierii avertizează că arderea vegetaţiei uscate este interzisă iar cei care nu respectă prevederile legale vor fi sancţionaţi cu amenzi între 7.500 lei şi 15.000 lei - persoane fizicele şi între 50.000 lei şi 100.000 lei - persoanele juridice.

Potrivit IGSU, pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă şi duminică (31 iulie - 02 august), salvatorii au gestionat, la nivel naţional, peste 5.400 de situaţii de urgenţă, intervenind cu promptitudine pentru protejarea vieţii şi a bunurilor. În această perioadă, pompierii s-au confruntat cu 513 incendii, iar din totalul acestora, 373 au reprezentat arderi necontrolate, suprafaţa de teren afectată fiind mai mare de 2.300 de hectare.

„Arderea vegetaţiei uscate este interzisă! Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului sau vegetaţiei ierboase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 lei la 100.000 lei”, avertizează sursa citată.

IGSU reaminteşte că în perioada 15 iulie – 15 octombrie, IGSU desfăşoară la nivel naţional campania de informare şi prevenire „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAŢIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”, prin care transmite cetăţenilor câteva recomandări esenţiale: să nu incendieze vegetaţia uscată, miriştile sau resturile vegetale, să respecte legislaţia care interzice arderea vegetaţiei uscate, să nu arunce la întâmplare ţigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse, să supravegheze permanent orice sursă de foc şi să o stingă complet înainte de a părăsi zona, iar în cazul izbucnirii unui incendiu, să apeleze de urgenţă numărul 112.

41 de mesaje Ro-Alert în ultimele 3 zile

Potrivit aceleiaşi surse, pe lângă intervenţiile pentru stingerea incendiilor, în acest weekend, s-au înregistrat peste 4.200 de solicitări pentru acordarea măsurilor de prim ajutor în urma cărora 4.227 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical.

„Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, pompierii au gestionat 667 de situaţii pentru salvarea persoanelor şi animalelor din medii ostile vieţii şi 25 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în autoturisme avariate. De asemenea, în această perioadă, datorită răspunsului eficient furnizat de către echipajele operative pe durata misiunilor desfăşurate, 39 de persoane aflate în situaţii critice au fost salvate”, precizează aceeaşi sursă.

În ceea ce priveşte avertizarea populaţiei, în ultimele 3 zile, au fost transmise 41 de mesaje prin intermediul sistemului RO-ALERT pentru informarea cetăţenilor şi luarea măsurilor de autoprotecţie, cele mai multe dintre acestea semnalând prezenţa animalelor periculoase.