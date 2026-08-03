Autoritățile spun că mulți dintre cei care au trecut frontiera s-au întors deja în Maroc. Cu toate acestea, în exclavă mai sunt sute de oameni care așteaptă să fie duși acasă.

La Madrid, guvernul condus de Pedro Sanchez este supus unor critici aprige.

Pe străzile din Ceuta, atmosfera de duminică a contrastat puternic cu haosul din zilele precedente. Magazinele și-au reluat activitatea, iar plajele revin treptat la aspectul lor obișnuit.

Cei mai mulți migranți s-au întors în Maroc.

Akram Oubachir, The Associated Press: „De ieri, Mii de oameni s-au întors pe jos după ce și-au văzut visurile de a ajunge în Europa prăbușindu-se. Mulți dintre ei au descris ceea ce au trăit aici ca fiind „iadul" din Ceuta. Unii s-au întors răniți, alții au petrecut zile întregi fără mâncare, blocați în interiorul orașului spaniol.”

Sute, poate chiar mii de migranți care au intrat ilegal în Ceuta săptămâna trecută, se află încă în oraș. Unii sunt cazați în centrele de primire sau în zonele de pe litoral, în timp ce alții s-au mutat în cartiere unde prezența poliției este mai redusă. Între timp, autoritățile continuă să îi transporte către punctul de frontieră.

Din Maroc au sosit echipe de voluntari și medici care îi ajută pe cei rămași în urmă. Printre ei, un tânăr rănit în timp ce încerca să pătrundă în exclavă. Cu piciorul în ghips, bărbatul a fost urcat într-un vehicul care îl aștepta la frontieră și trimis acasă.

Alex Rossi, SkyNews: „Această situație continuă să fie o criză majoră pentru guvernul lui Pedro Sanchez. Mulți îl acuză pe Pedro Sanchez că a venit cu politici prea relaxate pentru imigranți, care au dus la producerea acestui val de oameni care au pătruns în Ceuta. Dar premierul dă vina pe bandele criminale. Ce s-a întâmplat aici a dus la disensiuni în interiorul Europei.”

Ministerul de Interne al Marocului a prezentat duminică un prim bilanţ al migranţilor care şi-au pierdut viaţa în ultimele zile în timp ce încercau să ajungă ilegal din Maroc în exclava spaniolă Ceuta, estimând că 11 persoane şi-au pierdut viaţa pe partea marocană a frontierei. Madridul a înregistrat cel puţin 72 de decese.

Criza a alimentat atacurile opoziției la adresa guvernului Sanchez.

Liderul formațiunii de extremă dreapta VOX a vizitat enclava spaniolă și a acuzat executivul că a eșuat în problema migrației.

Santiago Abascal, VOX: „Cerem sprijinul Uniunii Europene. Salutăm faptul că 22 de state au cerut o schimbare a politicii în domeniul migrației și l-au confruntat pe Sanchez în această perioadă. Totodată, solicităm instituțiilor de la Bruxelles să sprijine poporul spaniol. În acest moment, este necesară suspendarea acordului preferențial dintre Uniunea Europeană și Maroc până când autoritățile marocane se vor angaja să respecte frontierele noastre.”

Traficul legal dintre Spania și Maroc este afectat chiar în timpul uneia dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. În portul Algeciras, principalul punct de plecare spre Maroc, s-au înregistrat întârzieri, pe fondul măsurilor de securitate și al numărului mare de pasageri.