ANM a emis o informare de vreme rea în cea mai mare parte a ţării, până vineri seara. Vreme ”oscilantă” în Bucureşti

Meteorologii au emis, miercuri, o informare de averse importante cantitativ şi intensificări temporare ale vântului, valabilă până vineri seara în cea mai mare parte a ţării.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), citată de Agerpres, în perioada 10 septembrie, ora 20:00 - 12 septembrie, ora 20:00, îndeosebi în regiunile intra-carpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului, cantităţile de apă, prin acumulare, vor fi de 20 - 40 litri/mp şi, izolat, de peste 50 - 60 litri/mp.

De asemenea, vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri şi până la sfârşitul zilei de joi, cu viteze în general de 40 - 50 km/h, iar la munte de peste 60 - 80 km/h.

Vreme ”oscilantă” în Bucureşti, pe parcursul zilelor de miercuri, joi şi vineri

Regimul termic prognozat de către meteorologi pentru zona Municipiului Bucureşti va fi unul ”oscilant” în următoarele zile, cu o vreme mai caldă decât în mod normal, la început, iar ulterior cu o răcire, averse şi vânt.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 10 septembrie, ora 20:00 - 11 septembrie, ora 9:00, în Capitală, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimă va fi de 16 - 18 grade Celsius.

De asemenea, în perioada 11 septembrie, ora 9:00 - 12 septembrie, ora 9:00, vremea va fi uşor mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă.

Cerul va fi temporar noros şi îndeosebi seara şi noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10 - 15 l/mp), posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi de 27 - 29 de grade, în timp ce minima va oscila între 16 şi 17 grade.

Conform prognozei de specialitate, pe parcursul zilei de vineri, între orele 9:00 - 20:00, vremea se va răcori, cerul va fi temporar noros şi vor mai fi averse, în general slabe cantitativ, la începutul intervalului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va încadra între 24 şi 25 de grade Celsius.

Meteorologii precizează că, începând de miercuri seara, de la ora 20:00, şi până vineri, la ora 20:00, Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice, ce vizează averse însemnate cantitativ şi intensificări temporare ale vântului.

