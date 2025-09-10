ANM a emis o informare de vreme rea în cea mai mare parte a ţării, până vineri seara. Vreme ”oscilantă” în Bucureşti

Vremea
10-09-2025 | 10:50
furtuna
Shutterstock

Meteorologii au emis, miercuri, o informare de averse importante cantitativ şi intensificări temporare ale vântului, valabilă până vineri seara în cea mai mare parte a ţării.

autor
Cristian Matei

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), citată de Agerpres, în perioada 10 septembrie, ora 20:00 - 12 septembrie, ora 20:00, îndeosebi în regiunile intra-carpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului, cantităţile de apă, prin acumulare, vor fi de 20 - 40 litri/mp şi, izolat, de peste 50 - 60 litri/mp.

De asemenea, vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri şi până la sfârşitul zilei de joi, cu viteze în general de 40 - 50 km/h, iar la munte de peste 60 - 80 km/h.

Vreme ”oscilantă” în Bucureşti, pe parcursul zilelor de miercuri, joi şi vineri

Regimul termic prognozat de către meteorologi pentru zona Municipiului Bucureşti va fi unul ”oscilant” în următoarele zile, cu o vreme mai caldă decât în mod normal, la început, iar ulterior cu o răcire, averse şi vânt.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 10 septembrie, ora 20:00 - 11 septembrie, ora 9:00, în Capitală, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimă va fi de 16 - 18 grade Celsius.

Citește și
ploaie vara
Cod galben de ploi și vijelii în trei zone din România. Prognoza pentru București. HARTĂ

De asemenea, în perioada 11 septembrie, ora 9:00 - 12 septembrie, ora 9:00, vremea va fi uşor mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă.

Cerul va fi temporar noros şi îndeosebi seara şi noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10 - 15 l/mp), posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi de 27 - 29 de grade, în timp ce minima va oscila între 16 şi 17 grade.

Conform prognozei de specialitate, pe parcursul zilei de vineri, între orele 9:00 - 20:00, vremea se va răcori, cerul va fi temporar noros şi vor mai fi averse, în general slabe cantitativ, la începutul intervalului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va încadra între 24 şi 25 de grade Celsius.

Meteorologii precizează că, începând de miercuri seara, de la ora 20:00, şi până vineri, la ora 20:00, Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice, ce vizează averse însemnate cantitativ şi intensificări temporare ale vântului.

Cine a organizat activitatea „șoimii patriei” la grădinița din Satu Mare. Copii au fost încântați, autoritățile nu prea

Sursa: Agerpres

Etichete: meteo, anm, furtuna,

Dată publicare: 10-09-2025 10:50

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Citește și...
Ploi torențiale, vânt și grindină în 15 județe. ANM a emis Cod galben. HARTĂ
Vremea
Ploi torențiale, vânt și grindină în 15 județe. ANM a emis Cod galben. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pe raza a 15 judeţe, în cursul acestei zile.

Cod galben de ploi și vijelii în trei zone din România. Prognoza pentru București. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi și vijelii în trei zone din România. Prognoza pentru București. HARTĂ

ANM anunță că luni, până la ora 23:00, în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale până la 70 km/h și izolat grindină.

ANM a emis o avertizare de Cod galben în mai multe zone ale țării. Pericol de grindină și vânt puternic
Vremea
ANM a emis o avertizare de Cod galben în mai multe zone ale țării. Pericol de grindină și vânt puternic

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, atenţionări nowcasting Cod galben de averse torenţiale pentru zona de munte a judeţelor Arad, Bihor, Hunedoara, dar şi pentru localităţi din judeţul Cluj.

Recomandări
LIVE: „Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen a anunțat obiectivele UE: apărare, tehnologii și energie
Stiri externe
LIVE: „Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen a anunțat obiectivele UE: apărare, tehnologii și energie

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține în acest moment un discurs în Parlamentul European despre starea Uniunii, în care prezintă principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor.

Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia ar putea invoca Articolul 4 al NATO
Stiri externe
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia ar putea invoca Articolul 4 al NATO

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia ar putea invoca articolul 4 NATO după acest incident.

Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia
Stiri Economice
Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia

Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, în timp real, de pe o platformă online. De anul viitor, România va avea o astfel de aplicație de planificare bugetară, spune ministrul Finanțelor, după o discuție cu Banca Mondială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Septembrie 2025

45:59

Alt Text!
La Măruță
9 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28