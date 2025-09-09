Ploi torențiale, vânt și grindină în 15 județe. ANM a emis Cod galben. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pe raza a 15 judeţe, în cursul acestei zile.

Potrivit meteorologilor, până la ora 23:00, în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei şi local la munte vor fi perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h) şi izolat grindină.

De asemenea, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 20 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 30 - 35 litri/mp.

Judeţele vizate de atenţionarea Cod galben sunt: Satu Mare, Sălaj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Suceava, Mureş, Neamţ, Harghita, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov şi Covasna.

Pe de altă parte, în Bucureşti, marţi, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil şi vânt slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 33 de grade Celsius.

ANM

Prognoza meteo București

În intervalul 09 septembrie, ora 10 - 09 septembrie, ora 23, municipiul București nu se va afla sub incidența unui mesaj de alertă general.

