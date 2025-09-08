Cod galben de ploi și vijelii în trei zone din România. Prognoza pentru București. HARTĂ

ANM anunță că luni, până la ora 23:00, în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale până la 70 km/h și izolat grindină.

Administrația Națională de Meteorologie informează că luni, 8 septembrie, între orele 12:00 şi 23:00, în nordul Crişanei, în Maramureş, vestul Transilvaniei şi local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

ANM

Această instabilitate se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-70 km/h) şi izolat grindină, mai spun meteorologii.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15-20 l/mp şi izolat de peste 30-35 l/mp, mai precizează ANM.

La Bucureşti, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil şi vânt slab şi moderat. Potrivit meteorologilor, temperatura maximă va fi de 30-31 de grade.

