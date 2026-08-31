Din punct de vedere pluviometric, şansele de ploaie sunt în general reduse, dar cu probabilitate mai mare de apariţie în cursul săptămânii viitoare, arată prognoza publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres.

Banat: temperaturi de până la 35 de grade

În Banat, în prima zi media temperaturilor maxime va fi de 35 de grade, apoi va scădea până spre 30 - 31 de grade, valori ce se vor menţine în primele patru zile ale lunii septembrie. Ulterior, se poate observa o creştere semnificativă a maximelor termice, astfel că, media acestora va fi de 34 de grade, între 5 şi 8 septembrie.

În ultima parte a perioadei analizate, media temperaturilor din timpul zilei va scădea, astfel că la finalul celei de-a doua săptămâni va atinge 30 de grade. În ceea ce priveşte media minimelor termice, aceasta va fi mai mare în ziua de 1 septembrie, când se vor consemna 19 grade, după care va scădea spre 14 - 15 grade, între 2 şi 5 septembrie.

În a doua jumătate a intervalului de analiză se poate remarca faptul că media temperaturilor minime nu va avea variaţii notabile şi va fi de 14 - 16 grade. Va ploua în primele două zile, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Crişana: căldură la început, apoi temperaturi în scădere

În Crişana, la începutul intervalului de referinţă media maximelor termice va fi de 35 de grade, apoi va scădea până la 30 - 31 de grade, în perioada 1-4 septembrie, după care se poate identifica o creştere a temperaturilor diurne, astfel încât media acestora va fi de 34 de grade, în zilele de 5, 6 şi 7 septembrie.

Tendinţa pentru cea de-a doua săptămână indică o scădere treptată a mediei temperaturilor maxime, atingând valoarea de 28 de grade în ultima zi de anticipaţie. Dacă se face raportare la media temperaturilor din timpul nopţii, aceasta va porni de la 15 grade, în prima zi, iar ulterior va fi în creştere până la 18 grade, în a doua zi, după care se remarcă scăderea şi menţinerea în jurul valorii de 14 grade, în perioada 2-4 septembrie.

După acest interval, media minimelor termice va creşte uşor şi va atinge 16 grade, în data de 6 septembrie, apoi va scădea treptat până spre sfârşitul intervalului analizat, fiind în jurul a 14 grade. Vor fi averse în primele două zile, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Transilvania: temperaturi în scădere spre finalul perioadei

În Transilvania, prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor maxime de 31 de grade, după care se observă o scădere a acesteia în perioada 1-4 septembrie când se vor înregistra 28 de grade. Din data de 5 septembrie se remarcă creşterea mediei maximelor termice până spre 31 de grade, valoare ce se va menţine până în ziua de 7 septembrie.

În cea de-a doua săptămână se observă scăderea treptată a temperaturilor diurne, astfel încât la finalul perioadei de analiză vor fi aproximativ 26 de grade. În situaţia minimelor termice, în primele trei zile se evidenţiază valoarea mediată de 14 grade, după care temperaturile minime vor scădea şi vor atinge o medie de 12 grade.

Această valoare se va menţine pe tot parcursul intervalului de anticipaţie, cu excepţia datei de 6 septembrie când vor fi aproximativ 14 grade. Va ploua în primele două zile, apoi probabilitatea de ploaie va fi în creştere în cea de-a doua săptămână.

Maramureş: vreme călduroasă, urmată de o răcire treptată

În Maramureş, vremea va fi călduroasă în prima zi când media temperaturilor maxime va fi de 33 de grade. Ulterior, se observă o răcorire în intervalul 1-4 septembrie când media temperaturilor diurne va fi de 28 de grade.

În 5 septembrie valorile termice vor creşte, astfel încât se vor situa în jurul a 32 de grade, apoi vor scădea treptat până la finalul celei de-a doua săptămâni, când mediat se vor atinge 27 de grade. Pe de altă parte, media temperaturilor nocturne va porni de la 15 grade în prima zi, după care va creşte spre 17 grade, în a doua zi, şi se va situa în jurul valorii de 13 grade, în perioada 2-4 septembrie.

În data de 6 septembrie se identifică valoarea mediată de 15 grade, apoi tendinţa este de scădere treptată până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni, când media temperaturilor minime va fi de 12 grade. Vor fi averse la începutul primei săptămâni, apoi probabilitatea de ploaie va fi în creştere în a doua jumătate a intervalului de anticipaţie.

Moldova: temperaturi de până la 30 de grade

În Moldova, temperaturile maxime vor scădea în prima parte a intervalului, astfel că vor atinge o medie de 26 de grade, în zilele de 3 şi 4 septembrie. Se remarcă încălzirea din următoarea zi (5 septembrie), iar mediat se vor înregistra 30 de grade.

După aceasta, în intervalul 6-11 septembrie, media temperaturilor de pe parcursul zilei va fi de 28 de grade, iar spre sfârşitul celei de-a doua săptămâni se identifică o scădere a valorilor termice diurne până la aproximativ 25 de grade.

Din punct de vedere al minimelor termice, nu se observă variaţii semnificative, media acestora fiind cuprinsă între 13 şi 16 grade, cu cele mai mari valori în perioada 31 august - 2 septembrie şi în data de 6 septembrie. Temporar, vor fi averse în ambele săptămâni analizate, însă probabilitatea va fi mai mare în intervalul 1 - 6 septembrie.

Dobrogea: încălzire la începutul lui septembrie

În Dobrogea, media maximelor termice va fi de 28 de grade, în intervalul 31 august - 4 septembrie, după care se poate evidenţia încălzirea semnificativă din zilele de 5 şi 6 septembrie când, mediat, se vor atinge 31 de grade.

După aceasta, temperaturile maxime vor fi în scădere treptată, astfel încât la finalul celei de-a doua săptămâni se identifică valoarea medie de 27 de grade. Referitor la media minimelor termice, în cazul ambelor săptămâni nu se observă variaţii semnificative, fiind cuprinsă între 16 şi 19 grade, cu cele mai mici valori în data de 1 septembrie, iar cele mai ridicate, în zilele de 6 şi 7 septembrie.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în perioada 3-5 septembrie, însă în restul intervalului de anticipaţie se va menţine redusă.

Muntenia: maxime de 34 de grade

În Muntenia, în primele trei zile, media temperaturilor diurne va fi de 31 de grade, apoi în data de 3 septembrie se poate remarca o scădere uşoară a acesteia, până în jurul a 29 de grade.

În următoarele trei zile vremea se va încălzi, astfel că media maximelor termice va atinge valoarea de 34 de grade, în data de 6 septembrie. Ulterior, se identifică scăderea treptată a mediei termice respective, situându-se în jurul a 28 de grade în ultima zi analizată (13 septembrie).

În cazul temperaturilor din timpul nopţii, media acestora se va încadra între 15 şi 17 grade, astfel că nu va prezenta variaţii notabile pe toată durata intervalului de anticipaţie. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, mai puţin în perioada 2-3 septembrie când, local, vor fi averse.

Oltenia: temperaturi de până la 35 de grade

În Oltenia, până miercuri, 2 septembrie, media temperaturilor maxime va fi de 32 de grade, apoi va scădea până spre 30 de grade, în data de 3 septembrie, caracterizând o vreme călduroasă. Mai mult decât atât, se poate identifica o creştere a maximelor termice până în ziua de 6 septembrie când, mediat, se vor înregistra 35 de grade.

După aceasta, valorile termice din timpul zilei vor fi în scădere treptată şi se vor situa în jurul a 30 de grade la finalul celei de-a doua săptămâni de anticipaţie. Raportat la media temperaturilor minime, în primele zile nu se observă variaţii semnificative, o scădere, însă, se preconizează doar în intervalul 4-5 septembrie când se vor înregistra 15 grade.

Nu în ultimul rând, cea de-a doua jumătate a perioadei de analiză indică o medie a minimelor termice de 15 - 16 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în perioada 2-4 septembrie, însă în restul intervalului de anticipaţie va fi redusă.

La munte: temperaturi mai scăzute şi ploi în a doua săptămână

La munte, perioada analizată va debuta cu o medie a temperaturilor maxime de 21 de grade, după care se remarcă scăderea de la o zi la alta până în data de 4 septembrie, când vor fi 18 grade. Maximele termice vor fi în creştere în următoarea zi (5 septembrie), astfel că media acestora va atinge 22 de grade, valoare ce se va menţine până în ziua de 7 septembrie.

În cea de-a doua săptămână se evidenţiază scăderea treptată a temperaturilor din timpul zilei, astfel încât se vor înregistra 17 grade la finalul perioadei de anticipaţie. În cazul mediei minimelor termice, prima jumătate a intervalului va debuta cu valoarea de 12 grade, după care temperaturile minime vor scădea şi vor fi de aproximativ nouă grade, în data de 4 septembrie.

Ulterior, minimele termice vor creşte spre o medie de 13 grade, în data de 6 septembrie, după care se preconizează o scădere treptată, iar la sfârşitul perioadei de referinţă se vor înregistra aproximativ nouă grade. Va ploua în primele zile, apoi probabilitatea de ploaie va fi mare în a doua săptămână.