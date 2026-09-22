Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF), explozia nu a fost urmată de incendiu, potrivit Agerpres.

Cum s-ar fi produs incidentul

Ca urmare a evenimentului, două victime ce prezentau arsuri au fost asistate medical de către echipajele de la faţa locului şi ulterior transportate la spital, una dintre ele la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, iar cealaltă la Spitalul Clinic de Urgenţă 'Bagdasar-Arseni', menţionează sursa citată.

Poliţia Capitalei a transmis că este vorba despre doi bărbaţi, în vârstă de 37, respectiv 57 de ani.

"Din primele verificări efectuate, a reieşit că cei doi bărbaţi se aflau în curtea unui imobil, unde efectuau lucrări de reabilitare. Aceştia ar fi încercat să deschidă o butelie de gaz, moment în care s-ar fi produs deflagraţia", spun poliţiştii.

ISUBIF precizează că a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi cu patru echipaje de prim ajutor.