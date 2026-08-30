Izolat, dimineață vin ceva ploi în est și în sud, iar după-amiază apar alte averse la munte, în Transilvania și în Moldova.

Maximele pleacă de la 26 de grade în sudul litoralului și în Podișul Moldovei și ajung la 34...35 de grade în regiunile vestice.

Vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi însorită, cu vânt activ și câțiva nori de vreme bună. Se face mai cald decât ieri, iar în Bărăgan se ating 31 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem vreme frumoasă și temperaturi în creștere, de până la 31 de grade. După-amiază, pe la munte se adună norii și vin câteva reprize de ploaie.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina norii se înmulțesc și vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice. E posibil să cadă grindină, iar vântul se întețește în timpul ploilor. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează o zi însorită și o amiază călduroasă, cu maxime de până la 33 de grade. Doar în zona montană se înnorează și o să plouă destul de mult.

În ținuturile vestice persistă canicula, iar după prânz atmosfera devine apăsătoare din cauza disconfortului termic accentuat. Temperaturile urcă până la 35 de grade, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități.

În Transilvania găsim vreme schimbătoare. Vor fi perioade însorite, dar și înnorări, și averse însoțite de tunete și fulgere. Izolat s-ar putea să cadă grindină, iar în special la munte se vor strânge cantități însemnate de apă.

În Oltenia domină atmosfera cu soare și se face mai cald decât ieri. Maximele ajung la 31 de grade. După orele prânzului, în zona montană o să plouă și vor fi condiții de grindină.

În ținuturile sudice, la începutul zilei picură trecător, pe suprafețe restrânse. Amiază, aduce, însă, vreme bună, vânt domol și temperaturi în creștere față de ziua trecută. În Lunca Dunării se vor înregistra 32 de grade.

Vremea în București

În București vin câțiva stropi de ploaie în primele ore, dar mai târziu cerul se degajează și avem o amiază călduroasă, cu soare și 31 de grade în termometre. La noapte se înseninează complet, iar temperatura coboară până la 17 grade.

Vremea la Munte

La munte avem vreme frumoasă în prima parte a zilei. Apoi se înnorează și apar averse cu tunete și fulgere - mai ales în Carpații Orientali și în Meridionali. Se pot strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat și e posibil să cadă grindină.

Vremea pe Litoral

Pe litoral urmează o zi foarte bună pentru plajă. Avem atmosferă însorită, briză activă și maxime de până la 29 de grade în stațiuni. În apă vor fi în jur de 22 de grade.