Federația Română de Fotbal (FRF) a publicat lista tuturor fotbaliștilor români care evoluează în străinătate, după startul de sezon fotbalistic şi finalul de mercato estival, scrie News.ro.

La 21 septembrie 2026, marea majoritate a multor campionate din lume îşi închid perioada de transferuri aferentă perioadei de vară 2026/2027.

Cum se prezintă harta stranierilor români la acest moment, conform frf.ro:

Iată jucătorii şi cluburile unde activează aceştia, cu menţiunea că au fost utilizate în analiză primele două eşaloane din toate ţările lumii şi doar loturile de seniori ale cluburilor respective, cu fotbalişti ce încă ar mai putea reprezenta naţionala de seniori a României.

ZONA UEFA

Andorra: Kevin Olah (CF Esperanca)

Anglia: L2 - Lisav Eissat (Bristol City), Andrei Coubiş (Lincoln City)

Armenia: Valentin Costache (FC Noah)

Austria: L2 - Darius Achiţei (Rapid Viena II), Jose-Andrei Rostas (Kapfenberg), Denis Lorint (Admira Wacker)

Azerbaidjan: Andrei Dragu, Vlad Pop (Shafa Baku)

Belgia: Darius Olaru (Union St. Gilloise)

Bosnia şi Herţegovina: L2 - Aleksander Mitrovic (Sloboda Tuzla)

Bulgaria: Cătălin Itu (ŢSKA Sofia), Andrei Chindriş (Lokomotiv Plovdiv); L2 - Iulian Carabela (Dobrudzha)

Cipru: Vlad Dragomir (Pafos), Florin Tănase (Omonia Nicosia), Atanas Trică (AEK Larnaca); L2 - Victor Drenea (Iraklis Gerolakkou), Daniel Brumea (Spartakos Kitiou)

Elveţia: Lado Akhalaia (Vaduz)

Germania: Dennis Seimen (Stuttgart); L2 - Virgil Ghiţă (Hannover 96), Raul Mariţa (Greuther Furth), Christopher Lannert (Darmstadt)

Gibraltar: Darius Cnacoschi (Glacis United)

Grecia: Răzvan Marin (AEK Atena), Adrian Şut, Octavian Popescu, Alexandru Pantea (Levadiakos); L2 - Sebastian Mladen (Kallithea), Adrian Caragea (PAOK Salonic B), Ianis Dobrescu (Asteras B)

Irlanda: Daniel Mândroiu (Shamrock Rovers), Andy Paraschiv (Longford Town)

Israel: Antonio Sefer, Daniel Paraschiv, Raul Bălbărău (Bnei Sakhnin), Gabriel Simion (Maccabi Netanya), Alexandru Pop (Kiryat Shmona); Liam Eissat (Maccabi Ahi Nazareth)

Italia: Radu Drăguşin (Fiorentina), Daniel Bîrligea (Frosinone), Alexandru Borbei (Lecce), Daniel Boloca (Sassuolo); L2 - Antonio David (Cesena), Francesco Şerban (Arezzo), Rareş Burnete (Sudtirol), Rareş Ilie (Mantova)

Kazahstan: Mihai Căpăţînă (Ordabasy)

Lituania: Grigore Turda, Liviu Antal (Zalgiris)

Malta: Ionuţ Cojocaru (Sliema Wanderers)

Norvegia: L2 - Filip Oprea (Asane)

Polonia: Bogdan Racoviţan (Rakow), Mihai Popa (Motor Lublin), Otto Hindrich (Legia Varşovia), Valentin Cojocaru (Pogon Szeszcin), Ioan Vermeşan (Widzew Lodz); L2 - Vladislav Blănuţă (Lechia Gdansk), Radu Boboc (Termalica Nieciecza)

Portugalia: Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Ianis Stoica (Estrela Amadora)

Rusia: Ionuţ Nedelcearu (Akron Togliatti)

Serbia: Mihai Butean (Vojvodina Novi Sad)

Scoţia: Kevin Ciubotaru (Dundee United); L2 - Marco Rus (Ayr United), Seb Drozd (Partick Thistle)

Slovacia: Nandor Tamas (Komarno), Andrei Florea (Zilina); L2 - Gabriel Dănuleasă (MFK Bytca)

Slovenia: Darius Oroian (Mura); L2 - Rocco Vicol (Rudar Velenje)

Spania: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano), Ionuţ Radu (Celta Vigo); L2 - Alexandru Işfan (Oviedo), Enes Sali (FC Andorra)

Ungaria: Paul Anton, Claudiu Bumba, Ştefan Vlădoiu, Efraim Bodo (Gyor), Marius Corbu (Ferencvaros), Deian Boldor (Honved); Attila Girsik (Vasas), Mario Simuţ (Paksi); L2 - Aron Girsik, Roland Gergely (Karcagi SE), Gabriel Buta (Szentlorinc), Roland Vajda (Kozarmisleny)

Turcia: Deian Sorescu, Alexandru Maxim (Gaziantep FK), Andrei Borza (Corum FK), Matei Ilie (Kasimpaşa), Ianis Hagi (Alanyaspor), Umit Akdag (Beşiktaş), Valentin Mihăilă, Iustin Doicaru (Rizespor), Horaţiu Moldovan (Eyupspor); L2 - Marco Dulca, Denis Radu (Kayserispor)

Ţara Galilor: L2 - Andrei Nazaru (Newtown AFC), Saul Pleşca (Gresford Athletic), Nathan Crişan (Llanelli Town)

Ţările de Jos: Dennis Man (PSV Eindhoven)

CELELALTE ZONE

Arabia Saudită: Mihai Lixandru (Al Fateh)

Australia: Mario Boldea (Bentleigh Greens SC)

Cambodgia: Raul Feher (Phnom Penh Crown)

China: Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Alexandru Mitriţă (Zhejiang FC), Andrei Burcă, Alexandru Ioniţă (Yunnan Yukun), Alexandru Cîmpanu (Chongqing Tonglianglong)

Emiratele Arabe Unite: Marius Marin (Al Nasr), Sorin Ziane (Al Ain)

Iordania: Ahmed Bani (Al Hussein SC)

Qatar: Florinel Coman (Al Gharafa); L2 - Ştefan Bană (Al Kharaitiyat)

Maroc: Marian Huja (Raja Casablanca)

SUA: Louis Munteanu (DC United), Ştefan Chirilă (FC Cincinnati), Alexandru Măţan (St. Louis), Luca Moisa (Real Salt Lake), Robert Turdean (Chicago Fire); Danny Barbir (San Antonio)

Thailanda: Alexandru Tudorie (Buriram United), Cristian Măgeruşan (Rayong FC)

Vietnam: Andrei Ivan (Dong Nai FC).