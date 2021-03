Atena Boca a crescut cea mai mare comunitate online din România. „La primul bebe” a ajutat mamele să depășească fricile COVID

Atena Boca a început acum opt ani cu un simplu grup de Facebook, pentru că voia să împărtășească experiențe și sfaturi cu alte mămici, speriate de necunoscut, la momentul nașterii primului copil.

A început cu un mică greșeală, care s-a dovedit de fapt cheia care a stat la baza consolidării comunității mămicilor, pe Facebook. A lăsat grupul public pe rețeaua de socializare, într-o vreme în care noțiunile de grupuri pe rețelele sociale nu erau foarte răspândite. Scăparea s-a dovedit de fapt rețeta succesului ei, pentru că sute de femei care își doreau același răspunsuri s-au unit.

Atena Boca a povestit cum a început să caute, iar apoi să ofere sprijin altor mămici, campaniile umanitare pornite de la zero dar și provocările din ultimul an petrecut în izolare, în emisiunea „Viitor cu clasă” alături de Roxana Hulpe, corespondent Știrile PROTV.

Roxana Hulpe: Conduci cea mai mare comunitate online din România, ai peste 200.000 de membri în 20 de județe ale țării, totuși ai venit aici, ai și doi copii, cum te descurci?

Atena Boca: „Am învățat în timp să deleg - cred că asta este cheia, am strâns în jurul meu o echipă mai bună decât mine astfel încât nu am nicio grijă în a lăsa lucrurile pe mâinile lor, cred că asta e soluția și împăcarea mea cu faptul că nu cred că există un echilibru 50% între viața profesională și cea de familie. Știu că lumea asta așteaptă, să avem echilibru între viața personală și profesională, însă pentru mine asta nu a funcționat, și ce am făcut a fost să mă uit la luna mea de lucru, nu zi de zi, ci la sfârșitul unei luni, adică dacă la sfârșitul unei luni am fost și acasă și la birou a fost o lună bună, pentru că dacă aș face asta în fiecare zi, în mod cert nu aș ieși în echilibru.”

Roxana Hulpe: Dar cât de greu ți-a fost să înveți asta?

Atena Boca: „Foarte greu, ani de zile de lucru cu mine...”



Roxana Hulpe: Știu că înainte de a deveni mămică, ai pus bazele acestei comunități, „La primul bebe.” Ai făcut un grup de Facebook, câte persoane erau?

Atena Boca: „10 persoane, eu am făcut acel grup pentru că în perioada de după nașterea primului meu copil m-am simțit foarte singură și foarte nesprijinită emoțional mai mult decât informațional, deși eu credeam că informațiile îmi lipsesc. Am făcut acest grup ca să găsesc informații de la prietene care se găseau în aceeași situație ca și mine, doar că nu știam setările Facebook, nu eram foarte pricepută în ale Facebook-ului pe atunci, și am lăsat acel grup public și nu privat cum este el astăzi și în mai puțin de o lună 400 de mame pe care eu nu le cunoșteam erau în grupul meu, s-au adus una pe cealaltă și atunci am înțeles că am nevoie, pe lângă faptul că trebuie să-l transform într-unul privat, că foarte multe mame treceau prin ceea ce treceam eu. Am ajuns la 200.000 de mame, o cifră în continuă creștere...

S-a transformat în Asociația La primul bebe în momentul în care am demarat prima strângere de fonduri, venită tot pe fondul emoțional în care mă aflam eu atunci, m-am identificat cu un caz de boală mamă-copil și am spus că trebuie să fac ceva, am inventat o metodă de licitații de acasă, pe Facebook, metodă pe care o folosim și astăzi dar întrutotul altă formă, și așa a început povestea... Atunci ne-am transformat în asociație pentru că începusem să primesc foarte mulți bani în contul de persoană fizică și m-am speriat...”

Roxana Hulpe: Ați strâns și 2 milioane de euro cu ajutorul mamelor din comunitatea voastră...

Atena Boca: „În momentul de față am strâns această sumă în cele două campanii umanitare pe care noi le organizăm în fiecare an”.



Roxana Hulpe: Cum le-ai simțit pe mame în acest an în care au fost poate mult mai singure decât în mod normal, nu au avut prietenii aproape, am fost la distanță cu toții... cursul natural al vieții a mers mai departe, mamele au născut, au venit spre tine cu mai multe întrebări, ai simțit că au nevoie și de mai mult sprijin?

Atena Boca: „Cred că au avut nevoie de un alt fel de sprijin sau același sprijin emoțional într-un alt context, pentru că întâlnirile fizice nu au mai fost posibile, pentru mame ieșirea în parcuri este un moment de respiro și de interacțiune cu alți oameni, pentru că în restul timpului ele sunt acasă cu un bebeluș și de obicei vorbim de femeile care sunt obișnuite să meargă la locul de muncă, să se întâlnească cu adulți să se simtă utile, să se simtă capabile, și în perioada în care stau cu copiii, care este o binecuvântare. Să ai doi ani de zile la dispoziție să stai cu copilul tău pentru partea lui emoțională este fantastic, dar nivelul de singurătate este unul mare și de incapacitate...nu i-aș spune mentală, dar cumva mamele nu se mai simt în stare să revină la locul de muncă.”

Roxana Hulpe: Le-ai simțit singure anul acesta?

Atena Boca: „Le-am simțit speriate, și îngrijorate mai mult decât singure, pentru că soții au rămas, cei mai mulți, acasă și adaptarea la noul context mi s-a părut una dificilă și da, o problemă reală mai ales pentru mamele însărcinate, a constat în cum o să nasc în perioada COVID-ului...Poate cea mai mare frică a fost frica de a fi separată de copilul ei.”

Roxana Hulpe: Cum le-ați ajutat?

Atena Boca: „Platforma noastră și grupul de Facebook, pentru că noi activăm în grupuri de Facebook, sunt de fapt platforme în care mamele împărtășesc experiențe, nu sunt de fapt, un spațiu în care cineva dă sfaturi din poziția de expert, dar este un spațiu în care mamele pot să-și împărtășească experiențele și asta cred că le-a ajutat cel mai mult, pentru că mamele care au născut și au fost în această situație au putut să le împărtășească această situație, să le spună la ce să se aștepte, să le liniștească, și cred că asta a fost foarte important pentru ele (...) Au văzut și că alți oameni au trecut prin lucrul acesta și că totul este bine și cred că asta face mai mult decât orice le-am fi dat noi la nivel de sfat”.