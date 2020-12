„Viitor cu clasă”. Mădălina Horneț, profesoară: ”Pandemia a impins școlile spre viitor”.

Are doar 25 de ani, dar visul ei este să îi indrume pe copii spre reușită. Răbdarea și înțelegerea sunt cuvintele care o caracterizează cel mai bine.

Mădălina Horneț a ales singură să meargă într-o zonă defavorizată, comuna Crețești, județul Ilfov, pentru că aici, așa cum spune chiar ea, copii merită un viitor mai bun.

Mădălina Horneț: ”Eu am vrut sa merg într-o zonă defavorizată și am găsit organizația ”Teach For Romania” care pregătește atât oameni care nu sunt în sistem, cât și profesori care profesează, organizația îi ghidează acolo unde este cea mai mare nevoie”.

Tânăra profesoară a explicat în emisiunea „Viitor cu clasă” că pe primul loc pentru ea este ca elevii să se simtă în siguranță.

Invitată în emisiunea ”Viitor cu clasă„ Paula Herlo, jurnalist ”România, te iubesc”, a meționat că Mădălina face parte din acea generație de tineri care nu mai privește de pe margine.

”Am simțit-o foarte implicată, iar doamna director mi-a spus că prima grijă a Mădălinei a fost ca elevii sa fie logați, s-a agitat să facă rost de calculatoare. Este acea generație de tineri care nu mai privește de pe margine. Pandemia asta a scos din fiecare dintre noi o anumită creativitatea de a găsi soluții. Învățătorii care și-au dorit cu adevarat, au găsit soluții”, a precizat Paula Herlo.

Roxana Hulpe: Unde ai găsit aplicațiile pentru elevi pe care lucrezi astăzi?

Mădălina Horneț: ”La nivel național nu cred că este ceva unitar, fiecare județ și-a făcut popria ”bucătărie” noi am primit platforma 24EDU și Teams, acolo practic ne desfășurăm activitatea. La noi în ”Teach For Romania” s-au activat grupuri de lucru și practic fiecare profesor s-a dus către ce a avut nevoie. Dacă am avut nevoie de mai multe aplicații pentru clasă am dezbătut subiectul împreună cu mai mulți profesori pentru a lua cea mai bună decizie. Am discutat și despre ce metode putem să aplicăm pentru școala online astfel încât să avem succes”.

Paula Herlo, jurnalist ”România, te iubesc”: ”Sunt colegi de ai ei acolo unde nu există internet și duc efectiv plicuri la magazinul sătesc. Merg în fiecare săptămână la magazinul din sat și lasă plicul cu lecțiile si temele elevilor”.

Tânăra profesoară a mai menționat că pandemia a impins școlile spre viitor, iar pașii importanți au fost făcuți în principal de profesorii implicați.

Roxana Hulpe: Aveți tablete în clasă pentru toți elevii din partea primariei?

Mădălina Horneț: ”Toți elevii au tabletelor lor primite de la primărie. Există totuși unele probeleme care au legătura cu aplicatia pentru că toate lumea este acolo, iar serverele sunt încărcate și se mai produc blocări. Noi funcționăm în Teams și Zoom care funcționează în parametrii”.

Roxana Hulpe: Există reguli clare la clasă?

Mădălina Horneț: ”În primul rând ținem cont de reguli. La sfârșitul zilei îi intreb pe copii ce lea placut cel mai mult în ziua respectivă la școală. Astfel putem afla atât despre temerile copiilor, dar și bucuriile pe care le au la școală. Punem accent în primul rând pe emoțiile copiilor. Dacă ai o relație de forță, copilului îi va fi frică, iar procesul de învățare nu va mai fi plăcut”.

Roxana Hulpe: Sunt foarte multe întrebări despre încheierea mediilor. Cum îi notezi pe copii?

Mădălina Horneț: ”Am încercat să creez o evaluare cât mai distractivă în așa fel încât să nu pun foarte mare presiune. Le fac un joculeț și încercăm să recapitulăm ce am învățat la o anumită materie”.