„Viitor cu clasă”. Profesorul Ovidiu Bădescu a strâns sute de colegi care pregătesc gratuit elevi din țară. Ce este ForLife

Ovidiu Bădescu, un profesor de matematică din Reșița, a strâns sute de alți profesori care să predea gratuit copiilor din România.

Colegii lui, profesori de matematică, fizică, română ori alte materii, din toată țara, se ocupă săptămânal, în diverse întâlniri online, de copii, și îi ajută la lecții. Dascălii fac și pregătire suplimentară pentru examene.

Ovidiu Bădescu a povestit în emisiunea „Viitor cu clasă”, cu Roxana Hulpe, cum a reușit să facă acest lucru și ce înseamnă proiectul „Adoptă intelectual un copil”.

Ovidiu Bădescu este profesor de matematică la Colegiul Traian Lalescu, este și membru fondator al Comunității „ForLife”, o comunitate, care așa cum spune profesorul, a apărut pe fondul pandemiei, „când relațiile noastre de prietenie, între colegi, între profesori, s-au rupt, pentru că nu mai puteam să ne întâlnim. Și atunci ne-am întrebat, din tot răul ăsta, care este binele pe care îl putem găsi. Binele...e mult mai mult decât ne așteptam, pentru că datorită pandemiei, am reușit ca această comunitate să devină națională și ceea ce îmi e mie foarte drag, se autoîntreține. A plecat de la un grup restrâns din zonă și a ajuns în toată țara, și își dezvoltă din spiritul ăsta de voluntariat. Avem pictori, avem medici, avem speakeri motivaționali, avem din toate domeniile.”

Fiecare copil trebuie privit individual. Aceasta a fost prima lecție învățată de profesorul Ovidiu Bădescu și primul pas către ajutorul pe care l-a dat în comunitatea For Life.

„Eu eram un profesor care punea accentul pe rezultatele de la olimpiadă iar dacă un copil se întâmpla să nu obțină rezultate bune la bacalaureat consideram că eu mi-am făcut treaba și este vina lui. Niciodată nu-mi puneam problema până atunci dacă cumva a depins și de mine copilul respectiv e unde e. După ce am fost la cursurile respective de mentalitate deschisă mi-am dat seama că, de fapt, marea vină este a mea, sau a noastră ca profesori, pentru că fiecare copil este individual și am avut exemplul unei fete care avea rezultate foarte slabe dar după ce am discutat cu ea și i-am aflat povestea de viață, mama plecată dincolo, ea se îngrijea de bătrâni, era de la țară, cu animale, cu tot, și de aia nu putea ea să se pregătească pentru bac, mi-am dat seama că de fapt noi trebuie să privim pe fiecare copil individual și să încercăm să-l ajutăm atât cât putem noi. Și asta se întâmplă în comunitatea For Life.”

Ovidiu Bădescu și colegii din comunitatea căreia i-au pus bazele au reușit să găsească o cale de comunicare cu actuala generație, iar acum a ajuns să creadă că... „sunt mult mai buni decât eram noi.”



„Încercăm să ne ducem către adolescenți, și mai nou și către ciclul gimnazial, și avem o grămadă de cluburi în care ei se înscriu și sunt bucuroși că fac parte din așa ceva... A fost o perioadă când blamam adolescenții, copiii din ziua de azi nu sunt cum eram noi, ăștia nu învață, ăștia nu au preocupări. Nu. Pentru că noi încercăm să le dăm acestor copii preocupările care credem noi că sunt bune, pe când ei poate au altele. Și atunci, hai să-i întrebăm ce își doresc ei și să venim în întâmpinarea lor, și sunt extraordinari. Deci eu afirm că ei sunt mult mai buni decât eram noi în perioada lor.”

Roxana Hulpe: Încep orele remediale. E nevoie de pregătirea elevilor?

Ovidiu Bădescu: „E nevoie, cu siguranță, pentru că tot ce am făcut noi online, oricât de mult ne-am dat interesul, nu se compară cu a lucra în mod fizic, pentru că în online tu nu reușești să simți emoțiile copilului, să vezi dacă el a înțeles sau nu a înțeles ceva și nici copilul nu interacționează cu tine exact ca în modul fizic care era în clasă.”

Adoptă intelectual un copil. La propriu

Roxana Hulpe: Știu că ați venit în întâmpinarea acestor copii și ați pus bazele unui proiect care se numește „Adoptă intelectual un copil”...

Ovidiu Bădescu: „Noi ca și comunitate l-am inițiat. În septembrie am creat un grup pe Facebook care se cheamă Mate pentru toți, până în februarie grupul are peste 13.000 de membri, și a crescut exponențial datorită faptului că au intrat acolo, la început, o mână de profesori foarte buni care răspundeau întrebărilor elevilor la temă. E firesc ca în online să nu înțeleagă la fel de bine ca în clasă și atunci noi veneam cu diferite sugestii, nu rezolvam tot exercițiul ci dădeam doar indicații, uite aici folosește formula cutare, și atunci grupul a crescut foarte mult. O colegă de-a mea, Adina din Iași, a zis , nu ar fi mai indicat ca noi să ne ocupăm separat de câte un copil ca să-i urmărim progresul? Ce idee extraordinară, vorbesc acasă cu soția care este profesoară de muzică și spune, mai, e ca și cum am adopta intelectual un copil, așa trebuie să fie proiectul. Am mers pe matematică din septembrie. O mămică din grup a zis, ce bine ar fi să fie și la alte materii, de ce nu, hai să încercăm, dacă la Mate a mers, hai să încercăm și la alte materii. Am pornit de la începutul semestrului doi și asta mi se pare că crește într-un ritm.., avem Matematică, Română, Informatică, Chimie, Fizică, Biologie, Limba Engleză și ciclul primar”.

Roxana Hulpe: Unde se înscriu elevii?

Ovidiu Bădescu: „Există un formular, pentru voluntari, suntem acum 150 de profesori înscriși care au început să lucreze cu elevii. Există un formular de înscriere asemănător și pentru elevi, și profesorul ia legătura pe mailul părintelui, pentru că există un formular prin care părintele e de acord cu toate condițiile respective, ia legătura cu părintele și fixează, de comun acord cu acesta și cu elevul, modalitatea în care lucrează. De exemplu, se dă un test la evaluarea națională și elevul îl trimite rezolvat, poze pe WhatsApp, cea mai simplă variantă. Profesorul îl corectează, spune ce nu e bine acolo și în plus la problemele unde elevul nu a știut să rezolve, îi explică și îi dă și două sau trei să facă de același fel. Elevul din nou le trimite și asta se întâmplă în fiecare săptămână. La ciclul primar, sunt întâlniri pe Meet sau pe Zoom, pentru că nu se poate lucra altfel, dar feedback-urile părinților mă bucură, într-una primesc printscreenuri , discuții între părinți și profesori în care părinții mulțumesc profesorilor.

Sunt aproape 300 de elevi înscriși, dar din păcate nu sunt toți cuprinși în program, pentru că nu sunt suficienți profesori. Sunt în așteptare, și când apar profesori, alocăm imediat copilul. Nu puteam să alocăm din întreaga țară, cel puțin nu deocamdată, dar încercăm să facem atât bine cât putem.”



Roxana Hulpe: Acești profesori primesc bani?

Ovidiu Bădescu: „Nu, chiar am discutat așa ceva, deși este un ONG și se poate, dar dacă s-ar fi spus haideți că trebuie să primiți bani, nu ar fi venit oamenii care trebuie să fie în acest proiect. Aici trebuie să vină cei care iși doresc și care sunt bucuroși atunci când primesc un mesaj de la un părinte care spune, uite ce bucuros e fiul meu.

Avem tot în comunitatea For Life un club care a pornit de două săptămâni de scriere creativă, păi mi-au dat lacrimile citind ce scriu adolescenții, e clar că ar trebui să scoatem volume sau anuare cu ce scriu ei.”

Roxana Hulpe: Despre experiențele personale scriu?

Ovidiu Bădescu: „Nu, au câte un cuvânt, de exemplu, acum două săptămâni, tema a fost Cuvântul. Și fiecare copil scria ce simțea el despre cuvânt, dar parcă nu sunt scrise de ei, foarte, foarte frumos. Sunt sensibili. Oa dată că se descarcă și a doua că își găsesc locul. Principala problemă a adolescentului e că dacă cineva atât de sensibil spune în clasă nu știu ce, poate alții rând de el sau poate nu-l iau în seamă, ori aici e în mediul în care lumea îl apreciază, și atunci el va crește, asta e măreția pe care o are copilul ăla, eu scriu frumos, eu trăiesc, eu simt, și în grupul ăsta e apreciat.”