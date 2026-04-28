În ultimele săptămâni, tensiunile generate de conflictul dintre SUA și Iran, dar și blocajul din Strâmtoarea Ormuz, au declanșat o criză a combustibilului pentru avioane, amplificată de creșterea accelerată a prețului petrolului. Situația a perturbat deja planurile de vacanță ale multor turiști, scrie Express.

Peste 30 de companii aeriene afectate

Peste 30 de companii aeriene au fost nevoite să anuleze curse sau să introducă taxe suplimentare, iar pasagerii sunt avertizați că vacanțele din perioada minivacanței de 1 Mai ar putea fi afectate de noi anulări, în contextul temerilor legate de lipsa de combustibil. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, a atras atenția că Europa ar mai avea „aproximativ șase săptămâni de combustibil pentru avioane” dacă strâmtoarea rămâne închisă traficului maritim.

În paralel, specialiștii spun că biletele ieftine sunt cele mai expuse riscului de anulare.

John Grant, analist-șef la compania de consultanță aeronautică OAG, a explicat pentru The i Paper că operatorii vor ajusta mai întâi frecvențele pe rutele cele mai solicitate, în funcție de disponibilitatea combustibilului.

„Pentru unele companii aeriene care iau în calcul posibile lipsuri de combustibil, destinațiile cu cea mai mare frecvență vor înregistra probabil reduceri ale numărului de zboruri”, a precizat el.

Rutele slab ocupate, primele eliminate

În schimb, alte companii ar putea renunța complet la anumite rute unde cererea este scăzută, mai ales acolo unde gradul de ocupare al curselor este redus.

Experții mai arată că zborurile cu locuri nevândute și rutele suprapuse ca orar ar putea fi primele eliminate din program în perioada următoare.

Aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii tranzitează Strâmtoarea Ormuz, iar statele din Golf furnizează aproape jumătate din importurile de combustibil pentru aviație ale Europei.

Iranul menține blocajul

Strâmtoarea rămâne închisă, după ce un negociator iranian a declarat că redeschiderea nu este „posibilă”, invocând încălcări ale armistițiului.

Cu toate acestea, specialiști din industria asigurărilor de călătorie spun că situația nu ar trebui să oprească planurile de vacanță.

Simon McCulloch, director comercial al companiei Staysure, a declarat pentru Mirror că, deși pot apărea întârzieri și costuri mai mari, majoritatea zborurilor vor continua să opereze.

„Problemele de preț și lanț de aprovizionare nu sunt un motiv pentru a renunța complet la călătorii. Pasagerii trebuie însă să se aștepte la tarife mai mari, modificări de orar și, uneori, anulări”, a afirmat acesta.