Hotelierii greci se confruntă cu o creștere a anulărilor de rezervări, deoarece tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să afecteze tiparele și costurile de călătorie, scrie Novinite. Mulți turiști din Israel și Statele Unite, piețe cheie din punct de vedere istoric, își anulează călătoriile din cauza îngrijorărilor legate de războiul în curs din Iran.

În același timp însă, unii călători își mută vacanțele din Egipt și Turcia, optând în schimb pentru destinații din insulele grecești. Mica insulă Alonissos a înregistrat o creștere neașteptată a interesului turiștilor britanici, rezervările depășind capacitatea hotelurilor locale.

Urmează scumpiri inevitabile în transport, dacă războiul se prelungește

Tsiklakidis, președintele Uniunii Hotelierilor Greci, a avertizat că, dacă războiul persistă, turismul grec s-ar putea confrunta cu pierderi substanțiale până în luna mai. Sectorul turistic în general indică, de asemenea, creșterea costurilor de transport și prețurile ridicate la combustibil ca factori care îi determină pe turiști să se orienteze către destinații mai apropiate sau mai accesibile.

Tarifele pentru feriboturi au crescut cu aproximativ 10%, reflectând creșterea prețurilor biletelor de autobuz interurban. Transportul public a fost afectat în mod similar de creșterea costurilor la combustibil. Companiile aeriene au confirmat că vor menține orarele de zbor pentru următorul sezon turistic, dar se așteaptă ca prețurile biletelor să fie mai mari decât de obicei.