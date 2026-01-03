Reacțiile șoferilor de pe DN1 când au văzut coada de la intrarea în Predeal. „Mă pune să ocolesc 2 km să fac 2 ore 20”

03-01-2026 | 07:17
Cei care au plecat de la munte și-au încheiat vineri vacanța cu o lungă așteptare în trafic, pe Valea Prahovei. Pe DN1 s-au format coloane de mașini pe câțiva kilometri, așa că, până la destinație, șoferii au dat un test al răbdării.

Ana Maria Barbu

Pe DN1 coloana a început de la intrarea în Predeal, iar traficul părea încremenit. Șoferii au parcurs mai puțin de un kilometru într-o oră.

Reporter: „Cât va arăta aplicațiile că faceți?”
Șofer: „Nici nu mă mai uit că nu are importanță.”
Reporter: „De cât timp stați?” Cred că de o oră.
Șofer: „Dacă nu suntem în stare să facem o autostradă, ne adaptăm la ce avem.”

Corespondent ProTV: „Aplicațiile de trafic arată ca o distanță de 25 de km poate fi parcursă în două ore. Se stă mai mult în coloană decât să circulă. În aceste condiții este evident că eu, la pas, pot să depășesc cu ușurință foarte multe mașini."

Turiștii care au petrecut de Revelion la munte au amânat momentul plecării până spre seară și au încercat să rămână optimiști.

Șofer: „Mai vorbim la telefon, mai ascultăm o muzică, încercăm să ne adaptăm situației.”
Reporter: „Merită așteptarea?”
Șofer: „Da, da, e început de an să nu ne supărăm de la începutul anului.”
Reporter: „Uitați că putem povesti așa merg pe lângă mașină cu dvs. până în Predeal.”
Șofer: „Da, da, până la București.”

Șofer: „Mă pune să ocolesc un drum de 2 km să fac 2 ore 20 adică e foarte mult.”

Pe timpul zilei însă, au fost coloane kilometrice și pe sensul spre munte de la Nistorești până la Comarnic. Aglomerație a fost, bineînțeles, și în stațiunile de pe Valea Prahovei. E semn ca unii turiști încă profită de zile libere de vacanță și s-au îndreptat spre stațiunile montane unde se schiază.

