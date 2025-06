Un bar popular din Grecia cere 100 de euro pentru o bere. Reacția turiștilor. „Am fost șocați”

Cu doar o săptămână în urmă, un britanic a povestit cum a fost taxat cu suma uluitoare de 100 € (84 £) pentru o bere înainte ca personalul barului să încerce să negocieze prețul.

Detaliindu-și experiența, Nathan a spus: „Am cerut un loc la soare și un meniu de băuturi, iar el ne-a oferit 1 litru de bere pentru 100 €!

După ce am spus că nu, a început să scadă prețul, dar nu am mai stat pe gânduri – dacă ajungeți aici, faceți-vă un bine și mergeți mai departe la un alt bar, unde nu încearcă să vă păcălească și atmosfera e mult mai plăcută. Noi am ajuns să plătim câte 7 € (6 £) pentru o bere”, potrivit DailyMail.

Un alt client nemulțumit, pe nume Sue, a povestit cum ea și grupul ei de prieteni au fost ademeniți cu promisiunea unor șezlonguri gratuite, apoi au comandat băuturi fără să li se ofere un meniu.

Ea a explicat: „Când am cerut nota de plată, ni s-a adus un bon de aproape 400 € (337 £) pentru câteva băuturi.”

„Am fost șocați să descoperim că ni s-au trecut pe notă mai multe băuturi decât comandasem în realitate, inclusiv cea așa-zis gratuită. Chiar și băuturile răcoritoare, precum Coca-Cola, ne-au spus că costă 35 € (29 £) fiecare.”

TripAdvisor a aplicat chiar și un avertisment pe pagina oficială a barului, încurajând potențialii clienți să își facă propriile cercetări înainte de a vizita locația.

Avertismentul spune: „Tripadvisor a fost informat cu privire la relatări recente din media sau evenimente legate de această proprietate. Prin urmare vă sfătuim să efectuați cercetări suplimentare despre această proprietate atunci când vă faceți planurile de călătorie.”

Un meniu postat online arată prețurile extreme pentru băuturi: un pahar de vin alb Chardonnay costă 130 € (109 £). Un Aperol costă 58 € (49 £), un Jack Daniel’s – 49 € (41 £), iar un Pimm’s – 58 € (49 £) paharul. Un bon postat de un turist arăta că a fost taxat cu suma incredibilă de 136 € (114 £) pentru două pahare de prosecco.

Noile plângeri apar după ce MailOnline a vizitat anul trecut restaurantul din Mykonos și a fost taxat cu peste 100 € pentru o înghițitură de crab, plus taxa de servire. Ca răspuns, însă, proprietarul restaurantului, Dimitrios Kalamaras, a susținut că localul său a fost „defăimat pe nedrept de un profitor care voia să mănânce gratuit și să se prezinte drept influencer”.

Pentru a stabili care dintre relatări este mai aproape de adevăr, MailOnline a mers sub acoperire la restaurant, pretinzând că sunt turiști obișnuiți care au intrat întâmplător în local după ce l-au zărit din întâmplare. În urmă cu trei ani, după o publicitate negativă apărută în presa americană — când două turiste din SUA au fost taxate cu 600 € pentru două băuturi și o porție de crabi — guvernul grec a intervenit dur împotriva restaurantului.

Ministrul turismului, Vassilis Kikilias, a cerut Agenției Regionale de Turism din Ciclade să investigheze, iar aceasta a descoperit mai multe încălcări fiscale în evidențele firmei, ceea ce a dus la o recunoaștere a vinovăției și la aplicarea unei amenzi de 31.000 €.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: