Cei care au ales marea în acest sfârșit de august au avut parte de prețuri mai mici și vreme frumoasă. Multe rezervări sunt făcute și în septembrie, mai ales că soarele va fi generos, spun meteorologii.

Pe litoral, weekendul a început cu o zi perfectă de plajă, chiar dacă în unele zone vântul a bătut mai tare, iar pe plajele din sud a fost arborat steagul roșu.

În Mamaia și Năvodari, însă, marea a fost liniștită, iar turiștii s-au putut bucura din plin de ultimele zile calendaristice de vară.

Ultimul weekend de vară, cu plajele pline și prețuri mai mici

Turist: „Este sfârșit de sezon, se mai eliberează, nu mai e așa aglomerat. Vremea este foarte bună.”

Turistă: „Este mai ok, căci nu este așa aglomerat.”

Reporter: „La nivel de prețuri?”

Turistă: „Am prins preț ok la acest hotel, având în vedere că au piscină, este aproape de mare, este în regulă.”

Finalul verii aduce în continuare un număr mare de turiști pe litoral.

Corina Martin, președinte Federația RESTRO: „Undeva peste 120 de mii de turiști putem să spunem că suntem, undeva la 80 la sută, ca grad de ocupare în stațiunile de pe litoralul românesc. Tarifele intră la apă, încet-încet. Este mai ieftin să vii acum pe litoral.”

Hotelierii spun că luna septembrie a devenit tot mai căutată de turiștii care vor să evite aglomerația și să profite de faptul că vremea nu este caniculară, ca în mijlocul verii.

Septembrie, tot mai căutată de turiști

Iulian Tenie, administrator complex hotelier: „În ultimii ani am înregistrat un apetit din ce în ce mai crescut al turiștilor pentru această perioadă de început de toamnă. Hotelul este la capacitate 100 la sută, iar previziunile pentru săptămâna viitoare sunt la fel, foarte bune.”

Cum elevii încep școala pe 7 septembrie, multe familii și-au rezervat câteva zile la mare pentru săptămâna viitoare.

Paul Marin, administrator plajă: „Luna septembrie este magică pentru turiști. În primul rând, soare plăcut, apa blândă, nu sunt alge.”

Restaurantele scad prețurile pentru a-i convinge pe turiști să mai rămână

Și restaurantele încearcă să-i convingă pe turiști să mai rămână câteva zile. Unele preparate au deja prețuri mai mici.

Turist: „O saramură, cea mai bună de ani de zile. Ciorba de pește și saramura este cea mai bună aici. Când venim pe litoral, numai așa servim.”

Reporter: „Prețurile cum sunt?”

Turist: „Accesibile, accesibile.”

Cristina Crăciun, administrator restaurant: „Avem anumite produse care zece la sută le vom scădea. Ciorba este în general 28, o scădem la 25. Pește, suta de grame, 18 lei, facem 15 lei suta de grame.”

Meteorologii anunță că începutul de septembrie vine cu temperaturi peste medie.