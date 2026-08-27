Polițiștii de la investigații criminale și inspectorii OPC au descins în opt locuri unde știau că sunt preparate produse care erau apoi vândute pe plajă sau pe faleză, în diverse stațiuni.

În imaginile filmate în timpul descinderilor de către inspectorii OPC se văd spațiile insalubre în care erau pregătite produse ca porumb fiert, gogoși și colaci secuiești. Încăperile erau murdare, unele dintre ele în clădiri parțial finalizate, cu urme de moloz și materiale de construcții în jur.

Au fost găsite recipiente ruginite, produse alimentare depozitate în mizerie, dar și insecte. Polițiștii au găsit și sume de bani nejustificate, care cel mai probabil provin din comercializare produselor: 13 mii de euro și 29 de mii de lei.

Potrivit anchetatorilor, aproximativ 40 de persoane erau implicate în această activitate comercială clandestină. Oamenii legii au deschis dosare pentru evaziune fiscală și comercializare de produse alterate.