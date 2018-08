Investitori privați, dar și oficiali responsabili au ajutat la dezvoltarea turismului în zonele cu lacuri sărate.

Pe lângă staţiunile cu renume, satele din Transilvania ascund adevărate comori cu apă termală şi nămol mineral. Așa au apărut centre de relaxare în Mureş, Bistriţa şi Baia Mare, unde vin tot mai mulţi turişti.

Satul Ideciu de Jos din Mureş se află pe un masiv de sare, ascuns printre dealuri. În zonă sunt numeroase izvoare sărate, iar autorităţile locale trag apa şi nămolul mineral din ele în bazine.

"Apa e bună, linişte, aer curat. De la 110 km a meritat, este prima oară când venim aici, dar ni se pare foarte frumos. Preţurile sunt mai bune, la Sovata era 30 de lei intrarea, aici 12", spune o turistă.

"Prima dată am fost sâmbătă, mi-a plăcut cum arată, nu e aşa aglomeraţie. Acum venim vreo 10 zile, am citit că băile sunt din timpul romanilor", spune un turist.

Cei de la primărie au investit şi într-un spaţiu verde de relaxare, duşuri exterioare şi toalete.

"Este bogăţia comunei noastre ştrandul cu apă sărată şi nămol mineral. Sunt foarte bune pentru sistemul nervos, locomotor, aparatul respirator, afecţiuni ginecologice. Am avut turişti chiar şi din Bucureşti, Braşov, Ploieşti", transmite Feier Lucian Laurean, primarul comunei Ideciu de Jos.

Un complex balnear există şi în Beclean. Autorităţile au investit 1,9 milioane de euro, din bani europeni, în 2 bazine cu apă sărată şi nămol, tobogane şi piscine încălzite.

"Am venit din Italia, Bologna, am mai fost aici, un loc plăcut, aer curat, e perfect, aveam dureri de cap, 4 zile de când am ajuns văd că nu am", spune o tursită.

"În tot Ardealul practic avem acest filon de sare. Avem în proiectare chiar o salină, aici cu cei 15 lei de la intrare ai acces în toate bazinele, ai acces la nămol gratuit, la tratament efectiv gratuit", a spus Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean.

"Sunt foarte bune, în primul rând apa sărată pentru mine, pentru genunchii mei e minunată. Şi nămolul la fel, convenabil, ca să stai o zi întreagă cu 15 lei e minunat", spune o turistă.

"Am fost şi la Ocnele Sibiului şi aici, e bine. 20 % mai mici", este de părere un turist.

Ocna Shugatag e o altă comoara minerală din Transilvania. Şi autorităţile locale, dar şi investitorii privaţi au ridicat bazine cu apă sărată sau dulce. În acest centru, intrarea costa 20 de lei pentru adulţi şi 10 pentru copii.

"Profităm de vouchere. Aici ai şi aer curat şi frumuseţea naturii şi apă. E minunat aici. Bere, mici şi buget mic, destul de mic", spune un turist din Brăila.

Pentru că în timp zona s-a umplut de turişti, localnicii au deschis pensiuni şi cabane. Preţurile pentru o noapte de cazare pornesc de la 60 de lei.

