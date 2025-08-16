Minivacanța de Sfânta Maria a umplut hotelurile la Băile Felix. Turiștii s-au distrat în bazine și la petreceri cu spumă

Minivacanța de Sfânta Maria a adus mulți turiști și în stațiunile balneare. La Băile Felix, hotelierii se laudă cu un grad de ocupare de sută la sută, iar bazinele sunt pline.

Ca să nu se plictisească, turiștii pot face mișcare în apă sau se pot bucura de petrecerile cu spumă. Cert e că distracția e garantată.

La orele amiezii, instructorii de kangoo jumping au întreținut atmosfera și cu greu se mai găsea loc în bazin. După antrenamente pe ritmul muzicii, distracția a continuat la o petrecere cu spumă.

Turistă: „Sunt cele mai frumoase piscine și se stă foarte, foarte bine. Atmosfera este bestială.”

Mulți și-au serbat astfel onomastica la Băile Felix.

Turist: „Este foarte frumos, mai ales că este ziua mea, sunt Marian, și au pregătit surprize foarte frumoase. Venim aici de foarte mulți ani și mereu ne-a întâmpinat cu multe surprize."

Turist: „Vreau să stau fericită și anturajul și tot ce mă înconjoară este foarte frumos, mă face să mă simt foarte bine."

Printre oaspeți s-au numărat și turiști străini.

Turistă din Polonia: „Ne-am gândit că dacă tot e o zi așa călduroasă, să profităm și să ne relaxăm aici.”

Seara, gazdele au pregătit o cină festivă.

Lucian Fâșie, bucătar: „O să facem grătare tradiționale, mititei, ceafă, o să avem ca și piesă curcan."

Pentru trei zile de cazare, cu demipensiune și cină festivă, turiștii au scos din buzunare 1.200 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













