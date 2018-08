Transfăgărășanul, la fel de aglomerat ca pe DN1: ”Am abandonat mașina și am luat-o pe jos!”

Redeschis de o lună şi jumătate pentru public Transfăgărășanul pare neîncăpător în aceste zile pentru toţi cei atraşi de frumuseţea locului, înnobilat de priveliştea unică a Lacului Bâlea.

Chiar dacă pe anumite porţiuni este la fel de aglomerat ca pe DN1 mulţi au descoperit cu surprindere că românii au devenit mai prietenoşi cu mediul şi nu mai lasă mizerie în urma lor.

Pasionaţii de călătorii îl numesc cel mai spectaculos drum din lume doar că miile de vizitatori fac, totuşi ca, în această perioadă, porţiunea de 13 kilometri dintre Cascada Bâlea şi Bâlea Lac să fie parcursă cu maşina în peste două ore.

Turist: "Am lăsat maşina acum 3 kilometri, am abandonat-o, să zic aşa, şi m-am hotărât să o iau la pas. E mai ok."

Turişti: "Curajoşii şi cei cu răbdare circulă cu maşina, noi am luat-o la pas. Cu răbdare şi entuziasm."

Cei care reuşesc să ajungă, totuşi, până sus, au la dispoziţie o parcare unde intră în jur de 300 de autoturisme. Vor achita 5 lei pe oră.

Într-un iarmaroc cocoţat în vârf de munte, comercianţii îi îmbie pe oameni cu porumb fiert sau fript pe jar, cârnaţi de mistreţ, pastramă de oaie şi de porc, sorici afumat şi brânzeturi. Bulzul cu brânză de burduf costă 10 lei.

Turist: Cocoloșul cu brânză, ăla e ăl mai bun.Venim din Germania de la 2300 de kilometri.

Repoter: Merită aglomeraţia asta?

Turist: Nu avem ce să facem, odată pe an, măcar. Să ne săturăm şi să ne bucurăm.

Pentru un prânz la terasă, o porţie de gulaş costă 25 de lei, dar aici puteţi comanda şi ciorbe ardeleneşti. Cazare găsiţi la cabane, iar preţurile încep de la 250 de lei o cameră pe noapte. Camparea este posibilă în zonă şi costă aproximativ 15 lei pentru un cort.

Dincolo de toate acestea peisajul este nepreţuit cu Lacul Bâlea în care se oglindesc cerul şi munţii.



Turist: ”E un loc uimitor, am fost în drumeţie. Oriunde te uiţi doar munţi, piscuri şi cerul! Minunat! Am vrea să încercăm şi mâncărurile tradiţionale.”

Turistă:”Am venit aici pentru trasee. Nu e foarte cunoscut pentru noi, dar munţii sunt premium!”

Gunoaiele par mai puţine ca în anii trecuţi, semn că nu mai arucam atât de mult pe marginea drumului.

Turist: "Foarte multă lume, lume bună totuşi, educată şi cu speranţe ca tot aşa să fie lumea care vine aici. Ne mai luăm o bere cu noi, o ducem înapoi în traistă, ceea ce e un lucru bun."

Transfăgărășanul o să rămână deschis încă două luni şi jumătate de acum înainte.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!