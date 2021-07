Transfagarasanul a fost asaltat de mii de mașini în week-end

Chiar dacă aţi mai fost în Țara Făgăraşului merită să reveniţi căci veţi descoperi mereu lucruri noi.

Transfăgărășanul, celebrul drum dintre nori, e mereu surprinzător: dacă acum ceața învăluie totul, câteva secunde mai târziu poate fi soare strălucitor.

Iar în satele de la poale veţi descoperi pensiuni cochete, herghelii, biserici încărcate de legende şi oameni foarte primitori.

Împovărat de mii de maşini în week-end, Transfagarasanul îşi arată măreţia şi frumuseţea într-o zi de lucru, dimineaţa devreme. Aceşti turişti străini au vrut să se bucure de munţi pe-ndelete, timp de o săptămână.

Amanda, turistă din Cehia: "Tot muntele de aici e sălbatic. Trebuie să recunosc, mi-a fost un pic frică de urși și de câinii de aici. Dar asta e aventura, așa că ne bucurăm!"

Tom, turist din Cehia: "Am dormit în cort, dar nopţile trecute am dormit direct sub cerul liber, să vezi stele noaptea e cel mai fain lucru pentru mine!"

La Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac găsiţi 4 cabane şi terase primitoare. Cabanierii vă recomandă să lăsaţi maşinile în parcare şi să descoperiţi împrejurimile la pas.



Marius Olariu, antreprenor Bâlea Lac: ”Îi îndemn pe toţi la precauţie şi la un echipament care trebuie să fie specific pentru cei ce parcurg traseele montane. Mă refer la bocanci sau încălţăminte care să ţină bine glezna, să fie pregătiţi în orice moment cu haine de schimb, cu pelerine pentru ploaie”.

Lăsăm muntele în urmă şi coborâm. Nu departe, la doar câţiva kilometri, se află satul Cârța, care adăposteşte singura abaţie cisterciană din România. Un loc de o frumuseţe aparte, încărcat cu mistere şi legende medievale.

Despre viaţa austeră şi plină de restricţii a călugărilor care au trăit aici povesteşte chiar preotul locului.

Michael Reger, preot Biserica Evanghelică din Cârța: ”Te apasă un pic faptul că te gândeşti ca ei au venit, au plecat nici nu ştiau unde mergeau. Ştiau că au ceva de făcut, ştiau că niciodată nu o să vadă gata ce încep ei şi totuşi au făcut asta. Dacă asta nu înseamnă credinţa, atunci ce poate însemna”.



Liniştea stranie a abaţiei impresionează orice vizitator.



Pe cealaltă parte de drum, la nici 20 de kilometri, e satul Porumbacu de Sus. Nu doar cei mici vor fi încântaţi aici, dar şi cei mari, când vor afla de cea mai nouă atracţie din zonă: un parc tematic inspirat din mitologia românească.

Turist: ”Orice sătuc din zona asta a Transilvaniei are ceva specatculos şi plăcut surprinzător, mereu când mergi descoperi ceva nou”.

Fiecare casă dintre cele 12 are o poveste din popor.

Anca Damian, adminstrator parc tematic: ”Căsuţele noastre poartă numele tradiţionale ale lunilor anului: Gerar, Făurar, Florar, Cuptor”.

Cui îi este foame, poate alege un brunch românesc în alt sat minunat de pe maulul Oltului, la Noul Roman. Aici, socăcițele satului vă pun pe masă o zamă de fasole cu ceapă roşie, musai dreasă cu tarhon, şi dulciuri de casă.

Într-o grădină, ascunse de ochii curioşilor, descoperim câteva căsuţe suspendate printre ferigile înalte.

Posibilităţi de cazare în zonă sunt pentru toate buzunarele: preţurile încep de la 150 de lei pe noapte şi ajung la câteva sute de lei, dacă luaţi o cabană cu totul.