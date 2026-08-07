Acum au fost dezvăluite cele mai ieftine și cele mai scumpe orașe din lume pentru cumpărarea unei beri, potrivit raportului „Cartografierea prețurilor din lume 2026”, realizat de Deutsche Bank, potrivit Daily Mail.

Raportul analizează și costurile altor produse și servicii de zi cu zi, de la chirii și blugi până la țigări și alimente.

De asemenea, include „Oasis Index”, un indicator care combină costul mediu a cinci beri și al două pachete de țigări.

Melbourne ocupă primul loc în clasamentul celor mai scumpe orașe din această categorie, cu un cost total de aproximativ 96 de euro, fiind urmat de Sydney.

În ceea ce privește berea locală la sticlă de 0,5 litri, clasamentul este asemănător.

Melbourne (Australia) este orașul cu cele mai mari prețuri, urmat de Singapore și Sydney. Primele cinci locuri sunt completate de Tel Aviv (Israel) și Helsinki (Finlanda).

Birmingham este orașul din Regatul Unit cu cele mai ridicate prețuri la bere, ocupând locul șase, în timp ce Londra se află abia pe poziția a 11-a.

Cele mai ieftine orașe pentru iubitorii de bere

La polul opus, Shanghai ocupă primul loc în topul celor mai ieftine orașe pentru cumpărarea unei beri.

Beijing se află pe locul al doilea, iar Frankfurt (Germania) completează podiumul. În top cinci se mai află Rio de Janeiro (Brazilia) și Praga (Cehia).

În Shanghai, o bere locală de 0,5 litri costă, în medie, 0,77 euro. Printre locurile recomandate se numără 8 Pints, iar chiar și băuturile din magazinele de proximitate pot costa în jur de 3,45 euro.

În Beijing, prețul mediu este de 0,82 euro. Printre cele mai apreciate localuri se numără Slow Boat Brewery Taproom și Great Leap.

Unde poți bea o bere ieftină în Europa și America de Sud

În Frankfurt, berea locală de 0,5 litri costă, în medie, 1 euro. Printre localurile recomandate se numără TapHouse Frankfurt, naïv și istoricul Zu den 12 Aposteln.

În Rio de Janeiro, o bere poate costa doar 1,02 euro. Sunt recomandate Bar e Restaurante Urca, Bohemia, Pavão Azul din Copacabana și Hocus Pocus DNA.

Praga completează clasamentul celor mai ieftine destinații, cu un preț mediu de 1,03 euro pentru o bere locală de 0,5 litri. Printre localurile apreciate se numără Tretter's New York Bar, Hemingway Bar și berăria Vinohradský Pivovar.