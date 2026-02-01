În loc să alergi dintr-un muzeu în altul sau să încerci să bifezi o listă interminabilă de atracții, e mult mai plăcut să alegi o destinație unde poți merge pe jos, potrivit Express.

Pe lângă faptul că economisești bani pe taxiuri sau transport public, mersul pe jos îți oferă și o experiență mult mai autentică a călătoriei. Dacă vrei să te bucuri de o destinație unde toate atracțiile sunt aproape, ești norocos.

O companie de turism din Scoția a analizat distanța de mers pe jos și numărul de pași necesari între principalele cinci atracții din 30 dintre cele mai populare orașe din Europa. Rezultatul? Topul celor mai accesibile orașe pe jos – ideale pentru o vacanță relaxantă și fără griji.

10. Cracovia, Polonia

Cracovia, capitala istorică a Poloniei, se află pe locul 10. Distanța totală de mers pe jos între principalele atracții este de 6,9 km, trecând prin locuri iconice precum Castelul Wawel și Piața Centrală. Vizitatorii vor face aproximativ 8.970 de pași în 1,38 ore și vor descoperi farmecul istoric al orașului.

9. Frankfurt, Germania

Frankfurt cere 6,6 km de mers pentru a explora principalele sale atracții, de la Römerberg la Muzeul Städel. Aceasta înseamnă aproximativ 8.580 de pași și 1,32 ore, timp în care poți admira atât arhitectura medievală, cât și cea contemporană a orașului.

8. Birmingham, Regatul Unit

Singurul oraș britanic din top este Birmingham, cu 6,3 km de parcurs pe jos. Atracții precum Bullring & Grand Central și Cartierul Bijuteriilor pot fi explorate în aproximativ 8.190 de pași și 1,26 ore, oferind o imagine completă a orașului.

7. Copenhaga, Danemarca

Atracțiile la modă din Copenhaga se întind pe 6,1 km. Plimbarea include grădinile Tivoli și Nyhavn, însumând aproximativ 7.930 de pași și 1,22 ore, perfecte pentru a te bucura de atmosfera vibrantă a capitalei daneze.

6. Amsterdam, Olanda

Amsterdam poate fi descoperit pe 5,9 km, trecând pe lângă Rijksmuseum și Casa Anne Frank. Această plimbare de aproximativ 7.670 de pași și 1,18 ore scoate în evidență bogata moștenire artistică a orașului.

5. Praga, Republica Cehă

Praga se întinde pe 5,8 km, ghidând vizitatorii prin centrul său istoric până la atracții precum Castelul Praga și Podul Carol. Explorarea principalelor obiective necesită aproximativ 7.540 de pași și 1,16 ore.

4. Dublin, Irlanda

Dublin se desfășoară pe 4,9 km, cuprinzând locuri precum Guinness Storehouse și Trinity College. Vizitatorii vor face aproximativ 6.370 de pași în 0,98 ore, descoperind o combinație perfectă de atracții culturale și istorice la distanță ușor de parcurs.

3. Hamburg, Germania

Charmantul Hamburg cere 4,4 km de mers pe jos pentru a ajunge la atracții precum Miniatur Wunderland și Elbphilharmonie. În total, vizitatorii vor parcurge aproximativ 5.720 de pași în 0,88 ore.

2. Milano, Italia

Milano se află pe locul doi, cu 3,8 km de explorat, oferind o densitate mare de atracții, de la Duomo la Galleria Vittorio Emanuele II. Pentru o plimbare de aproximativ 4.940 de pași și 0,76 ore, vizitatorii pot descoperi orașul modei fără efort.

1. Istanbul, Turcia

Pe primul loc se află Istanbul, cu o distanță totală de mers pe jos de doar 2,5 km. Turiștii pot vizita principalele atracții, precum Hagia Sophia și Marele Bazar, într-o zonă compactă. Aceasta înseamnă aproximativ 3.250 de pași și jumătate de oră de mers.

