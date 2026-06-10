Unele țări de pe glob sunt atât de prospere încât exercită o influență decisivă asupra economiei mondiale. Când oamenii se gândesc la cele mai mari puteri financiare ale lumii, două nume le vin imediat în minte: Statele Unite și China. Cu toate acestea, următoarea țară de pe această listă nu se află nici în Asia, nici în America de Nord.

Se află în Europa, iar economia sa este considerabil mai mare decât apreciază majoritatea oamenilor; de asemenea, are un PIB mai mare decât cel al Regatului Unit, Portugaliei și Greciei la un loc, arată publicația express.co.uk.

Cifrele din World Population Review pentru 2025 arată că Germania este cea mai bogată țară din Europa, cu un PIB de 4,74 trilioane de dolari. Marea Britanie ocupă locul al doilea, cu 3,84 trilioane de dolari, în timp ce Franța se află pe locul al treilea, cu 3,21 trilioane de dolari, Italia pe locul al patrulea, cu 2,42 trilioane de dolari, iar Rusia pe locul al cincilea, cu 2,08 trilioane de dolari.

Mai jos în clasament, Portugalia ocupă locul 18, cu 321,44 miliarde de dolari, iar Grecia locul 20, cu 267,35 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că PIB-ul Germaniei îl depășește atât pe cel al Regatului Unit, cât și pe cel al celor două țări la un loc.

De unde vine puterea Germaniei

Prosperitatea Germaniei provine dintr-o economie extrem de avansată și diversificată. Aceasta deține cea mai mare economie națională din Europa și una dintre cele mai puternice din întreaga lume. Germania este, de asemenea, membru fondator al UE și al zonei euro, reprezentând aproape un sfert din întreaga economie a zonei euro.

Țara este renumită pentru vasta sa industrie de export, clasându-se pe locul al treilea ca exportator la nivel mondial, cu vânzări de bunuri și servicii în valoare de 1,66 trilioane de dolari în 2024. De asemenea, a înregistrat un excedent comercial de 255 de miliarde de dolari, unul dintre cele mai mari la nivel global.

Printre exporturile sale se numără autovehicule, utilaje, produse chimice, echipamente electrice, produse electronice, produse farmaceutice și materiale plastice.

Germania este, de asemenea, cea mai importantă națiune producătoare din Europa, generând aproximativ o treime din întreaga producție industrială a continentului.

Avantajul cercetării

Germania alocă investiții substanțiale pentru cercetare și dezvoltare, dedicând aproximativ 3,1% din PIB-ul său inovării științifice și tehnologice, având în același timp unul dintre cele mai solide sisteme de securitate socială din lume.

Potrivit KPMG, Germania rămâne a treia cea mai mare economie din lume în 2026. „Exporturile de autovehicule și piese auto, precum și de produse chimice, în special, au făcut din Germania a treia cea mai mare națiune exportatoare din lume. Cu 70%, sectorul serviciilor reprezintă cea mai mare pondere din produsul intern brut (PIB) al țării.”