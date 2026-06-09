„Am fost extrem de dezamăgit să aflu că Franța și Germania nu reușesc să ajungă la un acord privind dezvoltarea unui avion european de generația a șasea. Ce pierdere de timp, ce aroganță”, a declarat acesta marți, în cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles, notează Politico.

Liderul belgian a avertizat că blocajul dintre cele două state riscă să afecteze capacitatea Europei de apărare aeriană pe termen lung. „Asta înseamnă că am ales să fim irelevanți într-o componentă crucială a apărării aeriene, nu doar acum, ci și peste un deceniu. Este o prostie pură”, a spus De Wever.

Programul Future Combat Air System (FCAS), la care participă și Spania, ar urma să înlocuiască, în jurul anului 2040, avioanele Eurofighter ale Germaniei și Rafale ale Franței. Belgia are statut de observator în cadrul proiectului.

FCAS include dezvoltarea unui avion de luptă de nouă generație, dar și drone și un sistem digital de comandă și coordonare menit să conecteze aeronavele cu senzori terestri și sateliți.

Guvernul german a anunțat luni că Parisul și Berlinul nu vor mai continua colaborarea pe componenta avionului de luptă, din cauza unor neînțelegeri considerate imposibil de depășit între compania franceză Dassault Aviation și grupul german Airbus Defence and Space.

„Cine sugerează că putem face asta singuri, dezvoltând un avion de luptă pe cont propriu, ignoră pur și simplu realitatea”, a mai declarat premierul belgian, într-o referire directă la șeful Dassault, Eric Trappier, care a susținut în repetate rânduri că Franța nu are nevoie de Germania pentru dezvoltarea unui astfel de aparat.

Trappier s-a opus și participării Belgiei în programul FCAS, după ce Bruxelles-ul a decis să cumpere avioane americane F-35, dispută care a tensionat relațiile dintre Dassault și guvernele belgiene succesive.