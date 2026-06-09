Spania a primit anul trecut un număr record de 97 de milioane de turişti străini, iar numai în luna aprilie a acestui an au sosit 9,1 milioane de vizitatori, cel mai mare număr înregistrat vreodată pentru această lună, potrivit Express.

Lideri din industria turismului, precum Fede Fuster, preşedintele asociaţiei de turism din Benidorm, salută perspectiva ca Spania să depăşească Franţa şi să devină cea mai vizitată destinaţie turistică din lume.

„Cred că va fi un an excelent. Sunt optimist. Vorbim despre atingerea pragului de 100 de milioane de turişti în Spania. Dacă vom continua să creştem în acest ritm, vom deveni numărul unu foarte curând”, a declarat Fuster pentru BBC.

Totuşi, succesul turistic vine la pachet cu nemulţumiri tot mai mari din partea localnicilor.

Vara trecută, turiştii au fost stropiţi cu pistoale cu apă şi li s-a refuzat accesul în unele magazine din oraşe precum Barcelona, pe fondul protestelor izbucnite împotriva turismului excesiv.

Locuitorii nemulţumiţi de aglomeraţie, de presiunea asupra pieţei imobiliare şi de suprasolicitarea infrastructurii locale au ieşit în stradă în repetate rânduri şi în destinaţii populare din Insulele Baleare, precum Mallorca şi Menorca.

Deşi autorităţile locale au încercat să reducă tensiunile prin măsuri precum limitarea sosirilor navelor de croazieră şi introducerea unor reguli mai stricte pentru comportamentul turiştilor, cererea pentru vacanţe în Spania nu pare să fi fost afectată semnificativ.

Mai multe grupuri anti-turism au anunţat deja noi proteste în lunile următoare. Printre acestea se numără şi un plan de a „bloca” capitala insulei Mallorca, Palma, pe 26 iulie.

David Comas, purtătorul de cuvânt al grupului Menys Turisme Més Vida („Mai puţin turism, mai multă viaţă”), organizator al unor manifestaţii anterioare, a avertizat că arhipelagul se îndreaptă spre o vară „decisivă”.