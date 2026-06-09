Drumarii au semnalizat porțiunea, iar șoferii așteaptă la un semafor să împartă aceeași bandă de deplasare.

Autoritățile au declarat sectorul de drum afectat drept zonă calamitată. Este hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău și ar trebui să aibă ca efect urgentarea alocării fondurilor și a procedurilor pentru reparații.

Asta după ce o porțiune din Drumul Național 10, pe aproximativ 100 de metri liniari, s-a surpat.

DN10 este una dintre principalele șosele care asigură legătura dintre județul Buzău și județele din Ardeal.

În prezent circulația se desfășoară alternativ pe o singură bandă dirijată cu ajutorul unor semafoare instalate în zona afectată.

Restricții de tonaj nu au fost impuse, cel puțin deocamdată.

O echipă de specialiști urmează să facă verificări în teren și să stabilească de ce s-a produs această surpare. Zona Siriu este însă cunoscută pentru terenul instabil, în primul rând din cauza izvoarelor și a apelor subterane.