Sezonul estival pe litoralul românesc se apropie de final. Hotelierii fac reduceri majore

Cel mai bun sezon estival pe litoralul românesc se apropie de final. Condiționați de restricțiile de călătorie, românii au mers anul acesta în număr mare în stațiunile de la noi.

Neoficial au fost peste un 1.500.000, mai mulți ca în 2019, spre ușurarea celor din domeniul ospitalității.

În prima zi de toamnă, hotelierii au confirmat că litoralul românesc a ieșit cu bine din acest sezon estival. Românii au mers cu sutele de mii la mare, după ce anul trecut mulți s-au ferit să își ia concediu.

„Anul acesta nu au mai fost dispuși să facă acest sacrificiu motiv pentru care s-au îndreptat către o destinație de vacanță, litoralul românesc fiind preferatul românilor în această vară”, spune Raluca Hatmanu, reprezentatul unei agenții de turism.

„2021 a fost un an foarte bun, un an care a depășit 2019, cu aproximativ 26%”, a declarat Ionuț Nedea, managerul unei agenții de turism.

Cei care au stat în medie 5 zile au plătit în jur 500 de euro, potrivit agenților de turism. Foarte mulți au căutat să se cazeze în hoteluri cu piscine, locuri de joacă, plajă privată sau centre spa cum au văzut în Bulgaria și în Turcia.

„A fost o vară aglomerată cel puțin la nivel de 2019, însă în general am depășit-o. Am avut o cerere foarte mare pe pachetele de all inclusive în comparație cu 2020 și cu 2019”, a transmis Sebastian Puznava, manager de hotel.

Cele mai aglomerate stațiuni au fost Mamaia și Eforie, unde au fost făcute 35% din totalul rezervărilor.

În schimb, dacă vorbim de vacanțele în străinătate, singura destinație câștigătoare a fost Bulgaria cu un plus de turiști de 25 de procente față de 2019. În Grecia, în schimb, au mers cu 10% mai puțini români față de acum doi ani, iar în Turcia au fost vândute și mai puține vacanțe.

Acum, în stațiunile noastre încep să sosească turiștii care vor petrece un sejur în cadrul programului „Litoralul pentru toți”.

„Este mai liber și este mult mai frumos…nu mai este invazia aia de persoane de nici nu mai poți să respiri, doar să-ți dai coate atâta”, spune un turist.

Hotelierii fac reduceri de până la 70% până pe 30 septembrie.