Secretele ascunse ale Cetăților Dacice din Munții Orăștiei. Aventură printre ruine legendare

Sarmizegetusa regia / cetatile dacice
Cetățile dacice din Munții Orăștiei sunt construcții vechi de peste 2.000 de ani, ridicate de daci pentru a se apăra de romani.

Anca Lupescu

Au fost construite între secolul I î.Hr. și secolul I d.Hr., folosind o tehnică specială numită murus dacicus. Astăzi, aceste cetăți sunt încă bine păstrate.

Cetățile dacice din Munții Orăștiei au fost construite începând cu secolul I î.Hr., într-o perioadă în care dacii deveniseră o putere importantă în zonă. După ce i-au învins pe celți, dacii și-au consolidat controlul asupra teritoriului și au început să ridice fortificații pe dealuri și în munți, în locuri greu accesibile, de unde puteau supraveghea împrejurimile.

Aceste cetăți nu erau doar puncte militare, ci aveau și rol administrativ, economic și religios. Aici locuiau nobilii și conducătorii militari, se adunau provizii, bogății și prizonieri, dar existau și ateliere, locuințe și temple. În jurul cetăților trăiau oameni obișnuiți.

Construcția acestor fortificații a presupus un efort uriaș. Versanții au fost tăiați și nivelați, pădurile defrișate, iar piatra și lemnul au fost transportate pe distanțe mari.

Locul ascuns din Croația care seamănă cu Italia, dar e mult mai liniștit. De ce Istria îi surprinde pe turiști

Mii de oameni au lucrat la ridicarea zidurilor, sub coordonarea conducătorilor daci și a unor meșteri veniți din lumea greacă. Urmele acestora se văd și astăzi, unele blocuri de piatră având inscripții în limba greacă.

Zidurile cetăților erau construite din piatră, uneori combinate cu lemn, folosind o tehnică numită murus dacicus, care presupunea două rânduri de blocuri de piatră între care se punea un amestec de pământ și piatră, fixat cu grinzi de lemn. Chiar dacă lemnul s-a degradat în timp, structura a rămas stabilă.

În interiorul cetăților existau, în mare parte, construcții din lemn, care nu s-au păstrat până azi. Din acest motiv, este greu de stabilit exact cum arătau aceste fortificații în perioada lor de glorie sau ce funcții aveau toate clădirile.

În timpul războaielor cu romanii, în special în a doua campanie a împăratului Traian, multe cetăți au fost distruse sau incendiate chiar de daci, pentru a nu cădea în mâinile inamicului. După cucerire, fortificațiile au fost abandonate și, în timp, afectate de natură și de intervenția oamenilor, conform Historia.

De-a lungul timpului, cutremurele, alunecările de teren și refolosirea pietrei au dus la degradarea lor. Cercetările arheologice au scos la iveală obiecte, arme și unelte, dar multe aspecte legate de viața din cetăți rămân încă neclare.

Cele șase cetăți dacice incluse în patrimoniul UNESCO – Sarmizegetusa Regia, Costești-Cetățuie, Costești-Blidaru, Piatra Roșie, Bănița și Căpâlna, sunt obiective turistice importante, chiar și în starea lor actuală.

Legende și mistere

Există câteva legende și mistere legate de zona cetăților dacice din Munții Orăștiei. Una dintre cele mai cunoscute legende este cea a țăranului David Albu, care ar fi visat locul unei comori pline cu aur și argint, ascunsă în stâncă.

Totul s-a întâmplat în vara anului 1784 și a rămas o legendă a vremii. Conform acesteia, după ce Albu s-a spovedit unui preot cu privire la comoara pe care o văzuse, a murit în aceeași zi, pentru că și-a încălcat promisiunea față de duhul care l-a călăuzit.

Nimeni nu a mai găsit ascunzătoarea, dar oamenii au pornit pe urma comorii, inclusiv preotul, dar nu au găsit decât urmele unei așezări străvechi, cea a cetății de la Grădiștea.

Ulterior, în 1803, un țăran pe nume Irimie Popa a găsit un galben. El și-a anunțat tatăl, mai ales că se spunea că banii sunt păziți de Diavol și cine îi va lua va fi blestemat. El a pornit în căutarea mai multor monezi de aur.

După ce găsit monede, oamenii au pornit o adevărată migrație spre Gărdiște, sperând că vor găsi comorile îngropate printre ruine.

Autoritățile au pus ruinele sub pază, însă oamenii mergeau noaptea pe furiș ca să caute bogățiile. Legendele sătenilor care erau pe urmele aurului datează de la începutul secolului al XIX-lea.

Conform istoricilor, în secolul al XV-lea, un localnic a găsit în râul Strei o comoară cu mii de galbeni, iar câteva zeci de ani, în apele Sebeșului, a mai fost descoperit un tezaur de zeci de mii de monezi din aur și argint. O mare parte din tezaurele descoperit în secolele trecute au fost topite, spun istoricii, iar piesele păstrate au fost cumpărate de colecționari și apoi răspândite în întreagă lume.

O altă legendă vorbește despre comoara lui Decebal.

“Într-o noapte, acum câţiva ani, am văzut ţâşnind vâlvătăile din pădure. Am ieşit din casă şi am privit spre munte, iar flăcările luminau deasupra unei stânci. Din bătrâni se spunea că în acea zonă fusese îngropată comoara lui Decebal, pentru a nu fi lăsată să cadă în mâna armatei romanilor. Eu nu am putut ţine acest secret, iar unii dintre vecinii mai au săpat după aur în locul pe care l-am indicat şi au descoperit comorile. Banii însă nu le-au adus fericirea”, a povestit o localnică din Valea Rea, a Munţilor Orăştiei, conform Adevărul.

Unde se află și cum ajungi

Fortificațiile dacice sunt situate în partea de sud-vest a Transilvaniei, pe teritoriul județelor Hunedoara și Alba, într-o zonă montană cu peisaje spectaculoase și valoare istorică deosebită.

Accesul către Sarmizegetusa Regia pornește din Orăștie, unde au fost amplasate indicatoare turistice către principalele cetăți din zonă. Cetatea Blidaru și Cetatea Costești-Cetățuie se află în comuna Orăștioara de Sus și sunt accesibile pe drumul județean 705A. Tot în județul Hunedoara se găsește și Cetatea Piatra Roșie, amplasată pe un deal izolat între Valea Roșiei și Valea Stângului, accesibilă din Călan, pe DJ 668A până în Luncani, urmat de un drum forestier. Cetatea Bănița este situată pe Dealul Bolii și poate fi atinsă din DN66, până la baza sitului.

În județul Alba, Cetatea dacică de la Căpâlna se află pe Dealul Cetății și este accesibilă din Sebeș, pe drumul național 67C, care traversează satul Căpâlna. De aici, traseul continuă cu un urcuș ușor, de aproximativ 2 kilometri, prin pădure.

Pentru turiștii din străinătate, cele mai apropiate puncte de acces aerian sunt aeroporturile din Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Arad și Târgu Mureș.

Transportul feroviar reprezintă o alternativă practică pentru cei care preferă să călătorească fără mașină, existând conexiuni către gări importante precum Deva, Simeria, Hațeg, Orăștie, Vințu de Jos, Sebeș și Sibiu, conform cetati-dacice.ro.

Ce să vizitezi în zonă

Cele șase fortărețe – Sarmizegetusa Regia, Luncani-Piatra Roșie, Costești-Blidaru, Costești-Cetățuie, Căpâlna și Bănița – făceau parte din sistemul de apărare al lui Decebal și sunt incluse în patrimoniul UNESCO, însă există și alte obiective turistice pe care le poți vizita în zonă.

Muzeul de Etnografie și Artă Populară Orăștie

Este unul dintre obiectivele turistice importante din municipiul Orăștie. A fost înființat în anul 1952 și poți vedea aici straie populare de tezaur, dar și sculpturi în lemn unicate. Inițial, patrimoniul includea aproape 800 de exponate care au provenit din donații. De la instalații tehnice, unelte, ceramică, monede și multe materiale, oamenii aveau ocazia să vadă evoluția nivelului de viață a locuitorilor din zonă.

Lupul Dacic

Lupul Dacic este o statuie reprezentativă aflată în centrul orașului Orăștie. Lupul dacic, cunoscut și sub numele de Draco, era stindardul de luptă al dacilor. Era realizat sub forma unui cap de lup cu gura deschisă, continuat de un corp de balaur confecționat din piele sau material textil. În timpul luptei, acesta se umfla în bătaia vântului și producea un sunet asemănător unui urlet. El servea și ca indicator pentru arcași, ajutându-i să determine direcția vântului și modul în care să își ajusteze tirul.

Muzeul Satului Transilvănean

Este un muzeu amenajat în aer liber, la periferia municipiului Orăștie. Arată ca un adevărat sat, cu gospodării tradiționale, biserică, o moară, o școală și ateliere pentru diverse meșteșuguri. Este unul dintre muzeele care merită vizitate dacă te afli în Orăștie.

Complexul tematic Arsenal Park

Arsenal Park este cel mai mare muzeu militar în aer liber din România și reprezintă un concept unic. Găsești pe aleile complexului 150 de exponate militare, de la tunuri, TAB-uri, transportoare șenilat, dispozitive antirachetă, mitraliere și tunuri antiaeriene, până la camioane militare, o ambulanță militară sau un avion IAR 93.

Aici poți încerca tiroliana sau poți să faci bungee jumping, fiind un muzeu la care poți petrece lejer toată ziua.

Aqua Park Arsenal

Dacă te afli în Orăștie, fă o vizită la AquaPark Arsenal, cel mai mare parc de distracții din țară. Are trei zone speciale pentru relaxare, dar și bazine, tobogane, saune, terase, baruri și facilități pentru copii.

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“
Locul ascuns din Croația care seamănă cu Italia, dar e mult mai liniștit. De ce Istria îi surprinde pe turiști

Este o peninsulă, este Croația, este Slovenia sau este Italia? E normali să te întrebi asta dacă nu știi unde ai ajuns. Istria este cea mai mare bucată de pământ care se întinde în Marea Adriatică. 
Cheile Turzii, canionul sălbatic pe care trebuie să-l vezi măcar o dată în viață

Cheile Turzii impresionează prin peisajele spectaculoase și aerul sălbatic care le transformă într-una dintre cele mai frumoase destinații naturale din România. 
Cele 10 tipuri de restaurante pe care să le vizitezi în Italia. Unde se mănâncă cea mai bună mâncare

Restaurantele pe care le vei găsi în Italia reflectă nu doar diversitatea gastronomică locală, ci și tradițiile care definesc modul în care italienii iau masa. Fiecare categorie are propriul stil, meniu și atmosferă. 

Răzbunare în Strâmtoarea Ormuz după ce SUA au blocat porturile iraniene. Cine a tras, de fapt, asupra navelor comerciale

Toată suflarea urmărește conflictul din Orientul Mijlociu, care afectează economiile din întreaga lume. Cel mai optimist pare președintele american, care susține că a avut discuții bune cu iranienii.

PSD și PNL își aruncă ”șobolanii” de la unul la altul. Schimb de replici de la distanță între Grindeanu și Bolojan

Se agită tot mai tare apele în coaliția de guvernare. Schimbul de replici de la distanță dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan continuă. Cu două zile înainte să îi retragă sprijinul premierului, șeful PSD este în vizită la Timișoara. 

Alegeri în Bulgaria 2026. Prorusul Rumen Radev, favorit în sondaje, catalogat drept „noul Viktor Orban”

În Bulgaria sunt alegeri, duminică (19 aprilie), pentru alegerea membrilor Parlamentului. Favorit în sondaje este fostul președinte Rumen Radev.

Raul Opruț, entuziasmat după surpriza Dinamo - ”U” Cluj 2-1: „Meritam”

Cristi Chivu, la un meci de titlu în Serie A! Calculele prin care Inter devine campioană etapa viitoare